MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/YPG'ye 2013'te Irak uyruklu Kays Berho Sulayva, Irak'ın Sincar, ardından Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde terörist faaliyetlerde bulundu. Daha sonra Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösteren Sulayva, 2017'de tekrar Tel Tamir'de görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize ettiği belirlenen Sulayva, MİT'in takibine girdi. PKK/YPG yöneticilerinin Ayn İsa'da etkisiz hale getirilmesinin ardından bu bölgede görevlendirilen Sulayva, MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.