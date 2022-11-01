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MİT, PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusu 'Serdem Pir- Serhat Harun' kod adlı Ersin Şahin, bombalı eylem planlamak için bulunduğu Suriye'de sınır hattında etkisiz hale getirildi.

01 Kasım 2022 Salı 10:54
MİT, PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin faili PKK/YPG'li terörist Ersin Şahin'in etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanlarından alınan bilgiler doğrultusunda yeri tespit edilen Şahin, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ersin Şahin, 2014'te PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü. Çok sayıda gencin terör örgütüne katılması için çalıştı. Şahin, Diyarbakır ve Şırnak kırsalında ardından da Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Suriye'ye 2017'de geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Şahin, Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi.

Güvenlik kaynaklarınca sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye- Türkiye sınır hattında örgütün istihbarat unsurları ile eş güdüm halinde çalışarak sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda 'yönlendirici' olarak görev alan Şahin'in etkisiz hale gelmesinin, Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli darbe vuracağı kaydedildi. 

DHA

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MİTPKKYPGTerörTeröristörgütOperasyon
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