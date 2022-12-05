Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.993,74
ALTIN
1.080,18
DOLAR
18,63
STERLİN
22,98
EURO
19,71
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek
Kayak tesisindeki ticari ilanlar...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİT, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından, 'Mizgin Kobani' kod adlı Silam Mislih, etkisiz hale getirildi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:59
MİT, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin son bulması amacıyla PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kadroların etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından, 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mislih'in, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirtildi. Eylemleri azmettirdiği tespit edilen Mislih, MİT tarafından hedef listesine alındı. Silam Mislih, Ayn İsa'daki kaynaklar vasıtasıyla takibe alındı, hiçbir sivil unsurun bulunmadığı uygun yer tespit edildikten sonra MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTPKKYPGTerörörgütTeröristOperasyonMizgin KobaniSilam MislihSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu:  307 şüpheliden 269'u yakalandı
Bakan Soylu:  307 şüpheliden 269'u yakalandı
Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı
Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı
Derecik'te, sınır kapısı toplantısı
Derecik'te, sınır kapısı toplantısı
'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti 
İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti 
Hava savunma sistemleri, ROBOSİM'de test edilecek
Hava savunma sistemleri, ROBOSİM'de test edilecek
Bodnar: Topraklarımızı alana kadar Avrupa'da normal hayat olmayacak
Bodnar: Topraklarımızı alana kadar Avrupa'da normal hayat olmayacak
Erdoğan: Uluslararası basının haber dili faillerin ekmeğine yağ sürmüştür 
Erdoğan: Uluslararası basının haber dili faillerin ekmeğine yağ sürmüştür 
Bakan Kurum'dan sosyal konut projesine başvuranlara teşekkür mektubu
Bakan Kurum'dan sosyal konut projesine başvuranlara teşekkür mektubu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول