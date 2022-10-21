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MİT, PKK/KCK'nın suikast timindeki 'sözde komutan'ı Türkiye'ye getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın suikast biriminde 'sözde komutan' olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

21 Ekim 2022 Cuma 10:30
MİT, PKK/KCK'nın suikast timindeki 'sözde komutan'ı Türkiye'ye getirdi

MİT, 2015 yılında Diyarbakır Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG'ye katılan ve Suriye'de YPG bünyesinde eğitim alan 'Canşer/Laşer' kod adlı Burhan Piçak'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Piçak, Irak'ta düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Terörist Piçak'ın; 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü, 2019-2020 yıllarında Suriye/Tabka bölgesinde bulunduğu ve 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi alarak suikast biriminde görevlendirildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTerörörgütPKKKCKTeröristOperasyonBurhan PiçakCanşerLaşer
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