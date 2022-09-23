Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.308,38
ALTIN
985,98
DOLAR
18,41
STERLİN
20,60
EURO
18,01
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİT operasyonuyla yakalanan 2 terörist, Türkiye'ye getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

23 Eylül 2022 Cuma 10:39
MİT operasyonuyla yakalanan 2 terörist, Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan kımızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu 'Lehenk' kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 'Alişer' kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Teröristlerin, 25 Eylül 2012'de Tunceli'de 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırı ve 29 Ağustos 2020'de Ağrı Doğubayazıt'ta 2 askerin şehit edildiği saldırının failleri arasında yer aldığı belirlendi. Teröristlerden Atilla Çiçek'in ise Suriye ve İran'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTerörTeröristPKKKCKOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de yağışlar azaldı, çayda rekolte düştü
Karadeniz'de yağışlar azaldı, çayda rekolte düştü
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk yüzde 50'nin altına düştü
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk yüzde 50'nin altına düştü
Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı
Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı
Siber dolandırıcılar CEO gibi davranarak finans departmanlarını sahte fatura ödemeye zorluyor
Siber dolandırıcılar CEO gibi davranarak finans departmanlarını sahte fatura ödemeye zorluyor
Bakan Dönmez: Karadeniz’deki boruların 140 kilometresi, karadakilerin ise yüzde 70’i tamamlandı
Bakan Dönmez: Karadeniz’deki boruların 140 kilometresi, karadakilerin ise yüzde 70’i tamamlandı
Türkiye’de motosiklet kültürü yaygınlaşıyor 
Türkiye’de motosiklet kültürü yaygınlaşıyor 
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
'Marka'sız ağ ile avlanan balıkçılara ceza
'Marka'sız ağ ile avlanan balıkçılara ceza
Avrupa enerji krizine ‘döngüsel ekonomi’ çözümü
Avrupa enerji krizine ‘döngüsel ekonomi’ çözümü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول