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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi.

07 Haziran 2022 Salı 12:02
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Dilbirin Kaçar, MİT'in Ayn el-Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Örgüte 2015 yılında Siirt’ten katılan Kaçar'ın, yaklaşık 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye’ye gönderildiği belirtildi. 2017'de Irak/Sincar’da 'suikastçı' eğitimi alan teröristin, Ocak 2018’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019’daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı öğrenildi. 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye’nin olası harekatına karşı Ayn el-Arab bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKPYDYPGTerörörgütTeröristMİTOperasyonDilbirin Kaçar
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