MİT, Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içinde çeşitli görevler alan ve 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan 'Roza' kod adlı Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamladıktan sonra Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan terörist, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Ardından Suriye'den, Irak Gara'ya görevlendirilen Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği 'Apollo Akademileri' içinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Bu süreçte MİT tarafından hedef listesine alınan Tarıncı ve beraberindeki 2 koruması, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği belirlenen 'Dilxwaz Agir' kod adlı Osman Mutlu, Suriye'de örgüte sızan MİT ajanları tarafından takibe alındı. Mutlu ve 1 koruması, Suriye'de Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda, patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içinde etkisiz hale getirildi.