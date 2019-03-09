Ankara’da Kazakistan’ın Minnettarlık günü kutlandı

MİNNETTARLIK GÜNÜ

M. KEMAL SALLI

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde “Minnettarlık Günü” kutlandı.

Kazakistan Büyükelçiliği’nin desteğiyle meşhur gazeteci merhum Sağat Aşimbayev’in “Eleştiri Yazıları” ve tanınmış yazar Şerbanu Beysenova’nın Türkiye Türkçesi’ne çevrilen “Kızıl Kırgın’ın Kadınları Marguva”, “Süzge Hanım” ve “Bozok Güzeli” adlı eserlerinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu, Türk devlet adamları, basın mensupları, Türkiye’de eğitim almakta olan Kazak gençleri, Kazak diaspora temsilcileri ve Türk okurları katıldı.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Minnettarlık Günü’nün Kazakistan toplumundaki önemini belirttiği konuşmasında, Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in, “Şiarımız uyum ve huzur, sloganımız birlik ve berekettir” sözlerini dile getirdi. Büyükelçisi Saparbekulı, barış ve beraberlik için, kutsal Bağımsızlığımız için, bugün birbirimize teşekkür etmemiz gereken bir gün olduğunun altını çizdi.

Bu bağlamda, Büyükelçi A. Saparbekulı, Kazak halkı adına, zor günlerde Kazak kardeşlerine kucak açan Türk hükümeti ve halkına şükranlarını sundu.

Büyükelçi, Minnettarlık Günü’nün amacının, genç nesillere dostluk, hoşgörülük ve vatanseverlik değerlerini aşılamak olduğunu belirtti.

“HALKIMIN YARIN DEĞİL, BUGÜN MUTLU OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUM”

Ayrıca A. Saparbekulı, 1 Mart 1999 tarihinde Nur Otan partisinin kurulduğunu hatırlatarak, kuruluşunun 20. Yıldönümü münasebetiyle gerçekleşen partinin olağan kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Nursulta Nazarbayev’in, Kazakistan’ın doğru kalkınma stratejisi benimsediğinden dolayı, ülkenin geleceğine güvenle baktığını ifade ettiğini söyledi.

Elbaşının, halkın yarın değil, bugün mutlu olduğunu görmek istediğini ve bu bağlamda bir dizi yeni sosyal kalkınma tedbirlerini açıkladığını belirtti.

“BÜYÜK BOZKIR’IN YEDİ YÖNÜ”

Bununla beraber Büyükelçi Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in geçtiğimiz yıl “Büyük Bozkırın Yedi Yönü” isimli kapsamlı bir makale yayınlamak suretiyle, hem Kazakistan’ın manevi dirilişi hem de Türk Dünyası’nın bütünleşmesi yolunda önemli bir adım daha atmış olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Saparbekulı, konuşmasının sonunda, ünlü edebiyat tenkitçi Sağat Aşimbayev ile onun eşi Şerbanu Beysenova’nın Türkçe’ye çevrilen kitaplarından kısaca söz etti.

“NAZARBAYEV İLE ERDOĞAN AVRASYA’NIN İKİ BÜYÜK LİDERİDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu ise, kendi soyunun Ahıskalı Türklere dayandığını ifade ederek Türkler adına ve diğer halklar adına zor zamanda her türlü yardım edip sahip çıkan Kazak halkına ve özellikle Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in ana babasına büyük şükranlarını sundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Türkiye Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan Türk Dünyası’nın ve genel olarak Avrasya kıtasının iki büyük lideri olduğunu vurgulayan Başdanışman Yalçın Topçu, iki ülkenin ilişkilerinin daha da pekişeceğine inancını belirtti.

Başdanışman Yalçın Topçu’ya, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılarından dolayı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 25. Yıldönümün onuruna hazırlanan madalya takdim edildi.

KİTAP TANITIMI TÖRENİ

Kitap tanıtımında konuşan Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu, Minnettarlık Günü gibi önemli etkinliklerin büyük devletlere mahsus olduğunu belirtti.

Yakup Ömeroğlu, ayrıca, çeşitli sebeplerle Kazak toprağında yaşayan halkların tarihi vatanlarının 1 Mart günü Kazakistan’a heyetler göndermek suretiyle minnettarlık etkinliklerine katılımının düzenlenmesini teklif etti.

“SÜZGE HANIM, TÜRK KADININ KAHRAMANLIK SEMBOLÜDÜR”

Yakup Ömeroğlu, konuşmasında, “Süzge Hanım” eserinin kadın kahramanlığını üzerine kurgulanmış bir eser olduğunu değerlendirdi. Ömeroğlu’na göre bu, Süzge Hanım’ın Sibirya’nın son hanı Küçüm’ün eşi olması bakımından Kazakların Tatar ve Başkurt gibi kuzey Türklerle her zaman işbirliği içerisinde olduğunu gösteren önemli bir eserdir.

Yakup Ömeroğlu, “Bozok Güzeli” eserinin, Türk kadınlarının cesareti ve azmini ayrıntılı olarak v ustalıkla anlatması açısından, okuyucunun hafızasında derin izler bırakan bir eser olduğunu anlattı.

YAZARLAR ESERLERİNİ TANITTI

Yazar Şerbanu Beysenova, eserlerinde hayatın binbir zorlukları karşısında yılmayan ve hatta ölümü göğüsleyen cesur ve kahraman kadınları konu aldığını anlattı.

Tarihteki Süyümbike, Süzge, Bozok Güzeli gibi kişilerle Sibirya’ya sürülen M. Karatayev’in yanına gelerek destek olan eşi Marguva gibi kadınların iç dünyasın tasvir etmeye çalıştığını açıkladı.

Daha sonra konuşma yapan tercüman C. Kınacı eserlerin öykülerini kısaca anlatarak, “Bozok Güzeli” eserinin Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in tüm Türk halklarına ortak şahsiyetleri dünyaya tanıtma çağırısının gerçekleşmesi olarak değerlendirdi.

Sözünün sonunda C. Kınacı Büyükelçiliğin daha önce de birçok Kazak yazarlarının kitaplarının Türkçe yayınlanmasında sağladığı desteği dile getirerek, Büyükelçi Abzal Saparbekulı’nın yürüttüğü kültürel diplomasinin takdire şayan olduğu düşüncesini dile getirdi.

“Baldırğan” dergisinin Baş editörü D. Mağlumov ise Kazakistan bağımsızlığına kavuştuğundan beri pek çok Kazak yazarları kitaplarının Türkiye’de yayınlandığının altını çizdi. Daha sonra D. Mağlumov S. Aşimbayev’in hayat öyküsünü anlattı.

Etkinilk Ş. Beysenova’nın Türk okurları için kitaplarını imzalamasıyla ve ayrıca Kazak halk şarkılarının söylendiği konser ve resepsiyonla devam etti.