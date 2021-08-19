Milli uçaksavarda teslimat başladı: Dakikada 600 mermi atıyor 

‘Yerli ve milli uçaksavar’ olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke olan olduklarını aktaran SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, ilgiden memnun olduklarını ve fuarın verimli geçeceğini ifade etti. Fuarın zamanlamasının doğru olduğunu belirten Aral, “Türkiye’nin ilk uçaksavar silahını sergiliyoruz. Yurt dışından siparişlerimizi aldık, teslimatlara başladık” diye konuştu.

KULLANIM ALANI GENİŞ, YERLİ ÜRETİM

Uçaksavarın kullanım alanının çok geniş olduğunu aktaran Aral, “O nedenle uçaksavara sahip olmak önemli. Bugüne kadar bu silahı genelde Batı ülkeleri üretiyordu, ulaşım sıkıntısı vardı. Dünyada bu uçaksavarı üreten 5’inci şirket olarak yerlileştirdik, beklentimiz büyük. Silahımızın ömrü muadillerine göre neredeyse iki kat daha fazla. Sadece silahı satmıyoruz, kara, hava ve denizde nasıl entegre edileceğine dair çözümler de sunuyoruz. Kullanıcının silahı alıp başka bir firmadan tedarik etmesi gereken parçalarını da bizden almış oluyor. Aksesuar programı, üzerindeki optikler yerli üretimdir ve biz alan kullanıcıya veriyoruz” ifadelerini kullandı.

MENZİLİ 6 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Uçaksavarın etkili menzili 2 kilometre ama doğru bir optik kullanımıyla 6 kilometreye kadar aktif şekilde çıktığını söyleyen Aral, “Denizde ve havada uçaksavarı rahatlıkla bir hedefi vurmak için kullanabilirsiniz. Eğer uçakta kullanacaksanız 400 mermi içine alabiliyorsunuz. Karada kullanımında ise bu rakam artıyor. Gemide kullanacaksanız da hiçbir problem yok istediğiniz kadar mühimmat yükleyebilirsiniz” dedi.

YURT DIŞINDAN BİN 200 ADETE YAKIN SİPARİŞ ALINDI

Ürünlerin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini anlatan Aral, “Türkiye’nin 750 adet ihtiyacı var, siparişini aldık. Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200’e yakın adet sipariş aldık. İhracat odaklı bir firmayız, ürünlerimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını da tabi ki karşılıyoruz ama esas amacımız ihracattır. Seri üretime geçtik, 250 adet ürünü teslim etme aşamasına geldik. Kuveyt’e gönderdik, Türkiye’ye vereceğiz. Nijerya ile görüşmeler yapılıyor” diye konuştu.

HEDEF YILDA 3 BİN ADET ÜRETMEK

Yılda 3 bin adet uçaksavar üretmemeyi hedeflediklerini belirten Aral, “Daha sonra ihtiyaca göre bu sayıyı 4 bine çıkarabiliriz. Uçaksavar dakikada 600 mermi atıyor. Bide daha hızlı bir versiyonunu geliştirdik, o dakikada 850 atıma çıkıyor. Üzerinde çalıştığımız M3 uçaksavar ise dakikada bin 100 adet mermi atımına çıkacak” ifadelerini kullandı.