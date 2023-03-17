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Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da esnaf için kurulan prefabrik çarşıda inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin vurduğu Hatay'da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında esnaf için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu.

17 Mart 2023 Cuma 10:25
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da esnaf için kurulan prefabrik çarşıda inceleme yaptı

Hatay

Akar, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.
Kentte bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken bir taraftan da yaşam destek faaliyetleri ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, Defne ilçesinde kurulan "Sevgi Park Prefabrik İş Yeri"nde incelemelerde bulundu. Esnaf için 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, iş yerlerini gezdi.
Çekilen kura sonucu iş yeri almaya hak kazanan esnafla sohbet eden Akar, iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle de bir araya geldi.
Akar, "Devlet bütün gücüyle burada. Tek başına devlet bir güç ama bunu milletiyle birleştirdiği zaman tam güç oluyor. Biz devlet-millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep beraber saracağız. Yapılan bu çarşı da bu çalışmaların çok güzel bir örneği. Hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarHatay
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