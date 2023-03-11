Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
Aksaray'da 245 adet arsa...
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Başakşehir'de konut alanı satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaraların sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

11 Mart 2023 Cumartesi 13:43
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Antakya'da incelemelerde bulunan Akar, Arsuz'a geçerek depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.
İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Buradan beraberindeki Orgeneral Güler ile Ayla-Naci Uyar Okulunun bahçesinde kurulan çadır kente giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi.
Çadır kentteki sosyal markette de incelemelerde bulunan Akar, daha sonra depremzedelerin kullanımına açılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Gülcihan ve Uluçınar özel eğitim merkezlerine geçti. 
Burada vatandaşlarla bir araya gelen Akar'a depremzedeler, askeri kampların kendilerine açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Çok teşekkür ediyoruz, bize her şeyi unutturdunuz. Allah sizleri var etsin, Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullanan vatandaşlara Bakan Akar, "Devlet millet el ele, omuz omuza hep beraber bu yaraları hep beraber saracağız. Devlet, millet olarak bir ve beraberiz." karşılığını verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarHatayArsuzDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek
Depremzedeler, seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabilecek
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
YSK Başkanı Yener: Son tarih 16 Mart
YSK Başkanı Yener: Son tarih 16 Mart
Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi