Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1345
ALTIN
478.740
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6288
EURO
10.0324
4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
4 adet cami inşaatı...
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı yaptırılacak
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
24 adet taşınmaz ihale usulü ile satılıyor
24 adet taşınmaz ihale...
Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alıyor
Türkiye Ulusal Ajansı 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meyve ağaçları, zararlılardan mavi leğenle kurtuldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde üreticiler, 'çiçek zınnı' olarak bilinen ve meyve ağaçlarının çiçeklerine zarar veren böceğe karşı ilginç yöntemle mücadele veriyor. Mavi renge duyarlılığı nedeniyle üreticiler, zararlıya karşı mavi leğen uygulamasıyla önlem aldı. Meyve ağaçlarının altına su dolu mavi leğen koyan üreticiler, mavi duyarlılığı olan 'çiçek zınnı' böceklerini etkisiz hale getirdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:32
2 Okunma
Meyve ağaçları, zararlılardan mavi leğenle kurtuldu

İlçeye bağlı Gedik köyünde yaşayan çiftçi Yaşar Süer’in (35) bahçesinde, coğrafi tescilli nektarin 'Bayramiç beyazı'nın yetiştiği ağaçlar, çiçek açtı. Süer, ‘çiçek zınnı’ olarak bilinen böceklerin, meyve ağaçlarının çiçeklerine zarar verdiğini fark etti. Süer, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ileterek, ziraat mühendislerinden yardım aldı. Mühendisler, Süer’e meyve ağaçlarının altına su dolu mavi leğen koymasını söyledi. Mavi renge duyarlılığı olan ‘çiçek zınnı’, su dolu leğenlerde etkisiz hale getirildi.

Baharın gelmesiyle doğanın canlandığını söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, "Doğada faydalı böcekler, zararlı böcekler dediğimiz mikroorganizmalar, mantarlar da faaliyette başladı. Bütün meyvelerimiz çiçekteyken en büyük zararlımız, ‘çiçek zınnı’, ‘bakla zınnı’ dediğimiz siyah bir böcek. Daha önceleri bu böceğe karşı değişik kimyasallar ile mücadele ediliyordu. Biz çiçekte olan meyveye herhangi bir kimyasal uygulanmasını tavsiye etmiyoruz. Böyle bir durumda arılar ve faydalı böcekler zarar görebiliyor ve meyvelerimizde kaliteli bir meyve bağlama söz konusu olmuyor. 'Çiçek zınnı'nın popülasyonunun arttığı bir dönemde, bilim adamlarının ve üniversitelerin geliştirdiği mavi leğen uygulamasını öneriyoruz. Mavi leğen uygulaması sıfır maliyetlidir. Ağaçların çiçeklenme dönemi bitinceye kadar uygulanmalıdır" dedi.

Yıllardır meyvecilikle uğraştığını söyleyen Yaşar Süer de "Daha önceki yıllarda da ağaçların çiçeklenme döneminde siyah bir böcek ile karşılaştım. Mavi leğen uygulamasını yapmamı söylediler. Mavi leğen uygulamasını yaptım. Leğende 1 saat içinde yüzlerce böcek öldü. Geç kaldığım için meyvelerden ürün alamadım; ama bu sene çiçeklenmenin başında mavi leğen uygulamasını hemen başlattım. Şimdi ‘çiçek zınnı’ popülasyonu azaldı. Mavi leğen uygulamasını devam ettiriyorum. Meyve ağaçlarımı bu zarardan kurtardım. Mavi leğen uygulaması başarılı oldu. Böylelikle zirai ilaç da atmamış oluyorum” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleBayramiçiMeyveAğaçMavi LeğenLeğenBöcek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY Avrupa'da rakiplerini ikiye katladı
THY Avrupa'da rakiplerini ikiye katladı
Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Muhammed Dahlan ve Sırbistan Bağlantısı
Muhammed Dahlan ve Sırbistan Bağlantısı
Kıbrıs’ta Barış İçin Makas Değiştirme Cenevre Toplantısı
Kıbrıs’ta Barış İçin Makas Değiştirme Cenevre Toplantısı
Türkiye’ye gözdağı
Türkiye’ye gözdağı
EİB - BM 2022 yılını "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı" ilan etti
EİB - BM 2022 yılını "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı" ilan etti
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapılacak
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapılacak
17 ilde FETÖ operasyonu
17 ilde FETÖ operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma