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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:12
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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSıcak
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