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Mehmetçik eksi 39 derecede terörle mücadele ediyor

Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen terörle operasyonlarını kararlılıkla devam ettiren Mehmetçik, son 1 ay içinde toplam 172 teröristi etkisiz hale getirdi.

30 Ocak 2022 Pazar 17:39
Mehmetçik eksi 39 derecede terörle mücadele ediyor

ANKARA, (DHA)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde; gece sıcaklığı eksi 20 derecenin altına indi. Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde ise dün gece termometre eksi 39 dereceyi gösterdi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen terörle operasyonlarını kararlılıkla devam ettiren Mehmetçik, son 1 ay içinde toplam 172 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, terörle mücadele zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda sürüyor. 'Terörist neredeyse, hedef orası' anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirilmişti.

PERSONEL KIYAFETLERİ ŞARTLARA UYGUN

Bununla birlikte ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde; gece sıcaklığı eksi 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece sıcaklığı eksi 39 olarak ölçülürken, kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçik'in, faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikEksi 39 DereceTerörle MücadeleMilli Savunma Bakanlığıönce Vatan
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