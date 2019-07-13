İSTANBUL

Büyük mütefekkir, gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi Hakka yürüdü. Kalp yetmezliği tedavisi gören Mehmet Şevket Eygi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eygi'nin cenazesi dün ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırıldı.

Mehmet Şevket Eygi kimdir?

Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 tarihinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi.

Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey’in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu.

Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu.

Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.

Eygi, öğrencilik yıllarında çevirmen olarak Fransız Kültür Merkezi’nde çalıştı. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak üzere girdiği sınavı kazandı ancak ataması yapılmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan mütercimlik kadrosunda işe başladı.

Burada çalışırken, 1957 yılında "İslam" dergisini çıkardı. Askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan (1958-59) kısa bir süre sonra 27 Mayıs 1960 ihtilali oldu.

O dönemde İstanbul’dan, Mahir İz Hoca’dan bir mektup alarak yönetimine getirildiği haftalık "Yeni İstiklal" gazetesiyle gazeteciliğe başladı.

Eygi’nin yönetiminde yoluna devam eden "Yeni İstiklal" gazetesi (1960-67), o dönemin şartlarında iyi bir okur kitlesi buldu, 35 binlere varan bir satış rakamı yakaladı.

Mehmed Şevket Eygi, 1966 yılında ise "Bugün" gazetesinde çalışmaya başladı. Beş yıl yönettiği "Bugün" gazetesi, 100 bin civarında tirajları gördü.

Eygi, "Bugün"deki yazılarıyla o günlerin sabah namazlarında çok büyük kalabalıkların toplanmasını sağladı.

"Bugün" gazetesinde yaptığı çağrıya uyarak yüz binlerce insan sabah namazlarını büyük cemaatlerle kılıyor; bu cami mitinglerinde vaiz ya da imam, halka komünizmin Türkiye ve İslâm dini için tehlikelerini olduğunu anlatıyordu.

1976’da haftalık "Büyük Gazete"yi çıkardı. 1986’da "Günaydın" gazetesince bir süre çıkarılan "Yeni Haber" gazetesinde günlük yazılar yazdıktan ve kısa bir süre de "Zaman" gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Eygi, birkaç ay da "Hürriyet" grubunun çıkardığı "Son" "Çağrı"da yazdı.

1991 yılından itibaren "Milli Gazete"de yazmaya başlayan Eygi, Türkiye Yazarlar Birliği 1995 Yılı Basın / Fıkra Dalı Ödülü’ne layık görüldü.

Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eygi'nin eserleri şöyle:

DÜŞÜNCE-ARAŞTIRMA:

Müslüman Kardeşim Uyan, Müslümanın Yüz Vazifesi, Gıybet İlleti, Bir Kaç Yazı, Namazı Dosdoğru Kılmak, Ehl-i Sünnet'i Savunuyorum.

İslâmî Konular (1994), Yahudi Türkler yahut Sabetaycılar (2000), Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı (2003), Çareler Çözümler Teklifler Tenkidler, Resmi Tarih Yalanları (İlber Ortaylı, Mete Tunçay, Yavuz Bahadıroğlu vd. ile, 2010)

SADELEŞTİRME:

Namazı Dosdoğru Kılmak (Necmeddin Kübra’dan sadeleştirme, 1976).