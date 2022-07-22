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Marmara Gölü'nü kurtaracak proje açıklandı

MANİSA'da, son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü için hazırlanan proje tamamlandı. DSİ 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, Bozdağ'dan akan suların 25 milyon metreküpünü 5 regülatörle Marmara Gölü'ne getirecekleri projenin ön yeterlilik başvurusunun gerçekleştiğini, 25 Ağustos'ta ise ihaleye çıkacağını duyurdu.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:40
Marmara Gölü'nü kurtaracak proje açıklandı

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı.

JANDARMA KOMANDOLAR NÖBET TUTTU

Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, kurumasının ardından arazi kavgalarına neden olan Marmara Gölü'nü orta ve uzun vadede kurtaracak projeyi açıkladı. Çınar, 22 Haziran'da ön yeterlilik başvurusu yapılan, 25 Ağustos'ta da ihaleye çıkacak projede, Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpünü Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getireceklerini söyledi.

Çınar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Gölmarmara'ya su aktarımını sağlayacak, orta ve uzun vadede kurtaracak proje çalışmalarımız tamamlandı. Projede, 5 regülatör vasıtasıyla Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp suyu, Marmara Gölü'ne getireceğiz. Projenin ön yeterlilik başvurusu sürecini gerçekleştirdik. Bu tür projelerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermek doğru değil. Böyle büyük projelerde normal şartlarda çok ciddi bir planlama, arkasından proje ve sonrasında inşaat aşamasına geçmemiz gerekirken, gölün önemini bildiğimizden planlamayı çok hızlı tamamlayıp proje süresini mümkün olduğunda kısalttık. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu orta ve uzun vadede Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, ajandamızın ilk sırasında. Kısa vadede zaten bol yağış yağması ve kaçak kullanımın yapılmamasını sağlayacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSalihliSaruhanlıGölmarmaraMarmara GölüKuraklıkIklimİklim DeğişikliğiGolSu
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