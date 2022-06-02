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Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza

MARMARA Denizi'ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemiye yönelik 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.

02 Haziran 2022 Perşembe 12:29
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesi'nde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 'Likit Port Dolfen Platformu'ndan Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemi tespit edildi. Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı 'Trency Taipei' isimli geminin bulunduğu bölgede inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri, 871 kilogram asetik asidin Marmara Denizi’ne döküldüğünü belirledi. Atığın tehlikeli olması nedeniyle gemiye yönelik 2872 sayılı 'Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesi kapsamında işlem yapılarak, ceza 10 kat artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Liman Başkanlığı'nca gemiye 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.

Öte yandan son 51 günde, 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştirildi. Atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atık su numunesi aldı. 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 TL ve 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 TL olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 TL ceza uygulandı, 50 işletme ise faaliyetten menedildi. 2021 yılında ise 57 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziGemiKirlilikKimyasal MaddeCeza
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