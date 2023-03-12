Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmara Bölgesi'nde yağışlar şubatta yüzde 46 azaldı

Trakya'nın tamamında, şubattaki yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 80'den fazla azaldığı ölçüldü, Edirne'de şubatta son 63 yılın en düşük seviyesinde yağış görüldü.

12 Mart 2023 Pazar 18:11
Marmara Bölgesi'nde yağışlar şubatta yüzde 46 azaldı

İstanbul (AA)

Marmara Bölgesi'nde yağışlar, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 46 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde şubatta uzun yıllar yağış ortalaması 70,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl şubatta 113,6 milimetre, bu yılın aynı ayında ise 38 milimetre yağış düştü.

Bölgede şubat yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 46, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azalış gösterdi.

Şubattaki yağışların, İstanbul çevresi hariç Trakya'nın tamamında, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 80'den fazla azaldığı hesaplandı. Edirne'de normaline göre yüzde 93 azalan yağışlar, şubatta son 63 yılın en düşük seviyesinde ölçüldü.

Yağışlı gün sayıları İstanbul, Kocaeli ile Sakarya'da 15-20 gün aralığında gerçekleşti.

"Modeller mart, nisan ve mayısın yağışlı geçebileceğine işaret ediyor"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'de 6 aydır yağışların ortalamanın altında seyretmesi nedeniyle su açığının oluştuğunu söyledi.

Yağışların azalması nedeniyle ülke genelinde şiddetli kuraklığın yaşandığına dikkati çeken Özdemir, "Kuraklık dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıklıkla artmaya başladı. Bu durum Türkiye genelinde şubattaki yağışların normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre azalmasına neden oldu." dedi.

Özdemir, Marmara Bölgesi'nde ise geçen ay yağışların normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şubatta yağışlar Marmara Bölgesi'nde normaline göre yüzde 46, geçen yılın aynı dönemine göre 67 azaldı. Bu, çok büyük bir miktar ve bölgenin hemen hemen hiç yağış almadığını gösteriyor. Yüksek basıncın etkili olmasıyla birlikte iklim ve sera etkisiyle Marmara Bölgesi ve İstanbul yağışları alamadı. Bu durum Marmara Bölgesi'nin doğusunda Yalova, Bursa ve Kocaeli ile Tekirdağ'da şiddetli kuraklığın yaşanmasına, ekimlerin bile zor yapılmasına neden oldu. Modeller mart, nisan ve mayıs aylarının yağışlı geçebileceğine işaret ediyor. İstanbul'da barajların kapasitesinin yüzde 70'inde şu anda su yok gibi. Barajlarda 307 milyon metreküp suyumuz var. Bu da hemen hemen 3 ay yetebilecek kadar bir suyumuz olduğunu gösteriyor."

"Boş bulduğumuz yere muhakkak ağaç dikilmesi gerekiyor"

Kuraklığın büyük bir afete dönüştüğünün altını çizen Özdemir, kuraklık sıklığının artacağını kaydetti.

Özdemir, kuraklığın çevresel, ekonomik, sağlık, kültürel ve sosyal alanlarda canlılar üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydederek, "Kuraklık için önlem alınması gerekiyor. Büyük şehirlerde, İstanbul'da nüfus yoğunluğunun kontrol altında tutulması lazım. Ayrıca yeşil alanların kesinlikle acil olarak çoğaltılması lazım. Boş bulduğumuz yere muhakkak ağaç dikilmesi gerekiyor. Ayrıca kuraklık için erken uyarı sistemleri kurulması, eğer var ise bunların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması lazım." diye konuştu.

Susuzluk ve kuraklığın tarımsal alanlarda olumsuz etkisinin büyük olduğunu ifade eden Özdemir, kuraklığın getirdiği felakette toprağın özelliğini yitirdiğini ve kalitesinin azaldığını dile getirdi.

Meteoroloji Mühendisi Özdemir, Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, kuraklığın ekonomik olarak zararının 2021'de 20 yıllık ortalamaya göre yüzde 63 arttığını, Avrupa'da son 500 yıllık en kötü kuraklığın yaşandığını sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşu 1 ayda yapıldı 
TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşu 1 ayda yapıldı 
Türk demokrasisine vurulan ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası
Türk demokrasisine vurulan ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
YSK Başkanı Yener: "Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir"
YSK Başkanı Yener: "Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir"
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'nde inceleme yaptı
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'nde inceleme yaptı
Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi