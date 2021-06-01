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Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadeleri sonrası Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesiyle ilgili iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

01 Haziran 2021 Salı 16:28
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Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kutlu AdalıGazeteciKKTCCinayetSoruşturmaSavcıMahkeme
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