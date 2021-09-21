Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389.63
ALTIN
491.71
DOLAR
8.6576
STERLİN
11.8494
EURO
10.1715
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine desteklerin olumlu sonuçlandığını belirterek, "2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

21 Eylül 2021 Salı 14:19
8 Okunma
'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, ülkenin fasulye üretiminin yüzde 12'sini karşılayan Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile çevrim içi görüştü. Görüşmeye Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de katıldı. Pakdemirli, Türkiye'nin 2002 yılında fasulye üretiminde 50'nci sırada yer aldığını hatırlatarak, geçen yıl 3'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin ton üzerindeki payda Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirtip, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis'ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla bir artış var" dedi.

Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah'a şükür, Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Bitlisli çiftçi Veysi İşler de üretimden memnun olduklarını belirterek, bakanlığın desteği ile üretimi daha da artıracaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliKuru Fasulyeüretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Landrut: Ulaşımda emisyon her geçen gün artıyor
Landrut: Ulaşımda emisyon her geçen gün artıyor
​​​​​​​Sanatın ve müziğin Afganistan'da geleceği yok
​​​​​​​Sanatın ve müziğin Afganistan'da geleceği yok
İstanbul'a "mont", Karadeniz'e "sel" uyarısı
İstanbul'a "mont", Karadeniz'e "sel" uyarısı
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi
Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak
Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak
Yeni normalde havalandırma sistemlerinde ‘koronafiltre’ şart
Yeni normalde havalandırma sistemlerinde ‘koronafiltre’ şart
Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açıldı
Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açıldı
Türkiye ve Azerbaycan hataya düşmemeli
Türkiye ve Azerbaycan hataya düşmemeli
30. yıl hatıra parası
30. yıl hatıra parası

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma