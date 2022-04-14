Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.481,80
ALTIN
928,58
DOLAR
14,63
STERLİN
19,25
EURO
15,98
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak

14 Nisan 2022 Perşembe 14:19
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 25/04/2022-09/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin bağışçılık karnesi açıklandı
Türkiye’nin bağışçılık karnesi açıklandı
Türkiye'den Ukrayna'ya 67 TIR yardım gönderildi
Türkiye'den Ukrayna'ya 67 TIR yardım gönderildi
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Kobani finansörü' 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı
Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı
Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi
Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, görüntülerinin incelenmesini talep etti
Yazıcıoğlu soruşturmasında aileler, görüntülerinin incelenmesini talep etti
‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal Bey
‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal Bey
Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı
Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma