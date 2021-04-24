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Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in kendi sitesinden faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker B.'nin Menteşe ilçesindeki villasına girmeye çalışan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Yatırımcı oldukları öğrenilen 2 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olaydan sonra ailesiyle birlikte ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.  

24 Nisan 2021 Cumartesi 09:09
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Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belitti.

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Yaşanan bu olayın ardından Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker B., önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dediği öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

VEBITCOIN'IN HESAPLARI BLOKE EDİLDİ, CEO İLKER B. GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaVebitcoinMuğla
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