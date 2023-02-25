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Konya'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı kadın terörist yakalandı

Konya'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu bir kadın terörist yakalandı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 17:37
Konya'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı kadın terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu, Konya'da bir kadın terörist eylem hazırlığı içindeyken yakalandı.
Hakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "XWEZA LİLAW" kod adlı "Gülda Bebek"in, Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.
23 Şubat Perşembe akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan örgüt mensubunun saklandığı adresteki aramada, 9 mm tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.
Bombalı eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubunun, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'deki terör saldırısı benzeri bir eylem düzenleme amacında olduğu belirlendi.
Kadın terörist ile irtibatlı 3 kişi daha gözaltına alındı. 
Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kadın terörist 6 ay önce Konya'ya gelmiş
Örgüt üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenildi. 
Ayrıca kadın teröristin bombalı eylemde kullanacağı düzenek ile 9 mm tabancanın, saklandığı hücre evindeki kombinin içinde ele geçirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTerörTeröristOperasyon
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