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Komandolar terör operasyonunda

Komandolar terör operasyonunda

Komandolar terör operasyonunda

Komandolar terör operasyonunda

13 Ocak 2019 Pazar 12:44
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Komandolar terör operasyonunda

ANKARA (DHA)

Jandarma Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KomandoTerör Operasyonu
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