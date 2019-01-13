ANKARA (DHA)
Jandarma Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.
DHA
Komandolar terör operasyonunda
Komandolar terör operasyonunda
ANKARA (DHA)
Jandarma Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.
DHA