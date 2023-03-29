Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.900,52
ALTIN
1.210,05
DOLAR
19,14
STERLİN
23,66
EURO
20,80
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KÖKLER VE TÜRKLER

"KÖKLERİNE İNMEYENLER, GÖKLERE ÇIKAMAZLAR"

29 Mart 2023 Çarşamba 16:58
11 Okunma
KÖKLER VE TÜRKLER

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü’nde, Kökler ve Türkler” konulu konferans düzenledi.

25 Mart 2023 Cumartesi 14.00’te İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan konferansta; Türk El Sanatları Ustası, Kültür Bakanlığı E. Sanatçısı ve Yazar Sami Sefer Coşkun ile Gazeteci, Yazar ve Editör Yeliz Şenyerli, İslam öncesi Türklerin tarihte bıraktıkları izler hakkında bilgi verdi.

Sanatçı ve Yazar Sami Sefer Coşkun; “Kökler ve Türkler” kitabını, örselenen Türklüğü korumak, şuur hâline getirmek ve yetişen nesillere katkı olmak amacıyla yazdıklarını vurguladı. "Köklerine inmeyenler, göklere çıkamazlar." dedi.

Türk milletinin değerlerini koruması ve bin yıllara uzanan devlet geleneğinde devamlılığını sağlaması için Türk dilinin korunması, Türk çocuklarına Türkçe adlar konulması, Türk insanının dilini doğru konuşmasının önemine dikkat çekti.

COŞKUN: “TÜRKLER HEM SAVAŞÇI HM DE SANATKAR BİR MİLLETTİR”

Coşkun; Türklerin savaşçı bir millet olarak tanıtılıp askeri zaferlerle donatıldığını, sanatsal derinliğinden ve ürettikleri eserlerden neredeyse hiç bahsedilmediğini söyledi. 

“Kökler ve Türkler” kitabına İskitlerle başlama sebebini; İskitlerin, zanaatkârlıkta mahir olmasıyla açıkladı. Çengelli iğne diye bilinen fibuladan kemer tokasına, camdan ahşap ve tombak sanatına kadar pek çok eserin, İskitler döneminde üretildiğini söyledi.

Dünyadaki maden isimlerinin çoğunun Türkçe olduğuna vurgu yapan Coşkun, maden sanatının İskitlerden dünyaya yayıldığı bilgisini verdi.

ŞENYERLİ: “MİLLİ ŞUURUMUZUN GELİŞMESİ İÇİN YAZDIK”

Gazeteci, Yazar ve Editör Yeliz Şenyerli, “Kökler ve Türkler” kitabının yazılış amacını; Türk milletinin millî şuurunun gelişmesine katkı sağlamak olarak açıkladı.

Başta Türk gençleri olmak üzere her Türk insanının, tarihinde derinleşmesi ve köklerini tanıması gayesiyle de İslam öncesi Türk tarihini kaleme aldıklarını ifade etti.

“Kökler ve Türkler”in yediden yetmişe herkes tarafından okuması ve anlaşılması için kısa, öz ve yalın bir üslupla, akıcı dille yazıldığını belirten Şenyerli, tarih kitaplarında eksikliğini fark ettiği bir detayı da paylaştı.

Genellikle bir Türk devleti yıkıldığında, o devletin çatısı altındaki Türklerin yaşantılarından kitabın ilerleyen bölümlerinde hemen hemen hiç bahsedilmediğini, onlara ne olduğu konusunda akıllarda soru işaretlerinin kaldığına dikkati çekti.

Örneğin; İskit Devleti yıkılıp Göktürk Devleti kurulduğunda, İskitlerin yaşamlarından bihaber olduğumuzun altını çizdi. Bu nedenle “Kökler ve Türkler”de Türk devletlerinin birbirine bağlı ve akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde anlatıldığını belirtti.

Coşkun ve Şenyerli, konferansın son bölümünde dinleyicilerin sorularını cevaplandırıp Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın yayımladığı Kökler ve Türkler kitabı ile Coşkun’un Bozkurt İlham Gencer’le Sanat ve Siyaset Bir Arada kitabını imzaladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kökler Ve TürklerTürk Dünyası Araştırma VakfıTuran Kültür Merkezi Süleymaniye KürsüsüTuran Kültür MerkeziSami Sefer Coşkun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 27-28 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptali
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptali
Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı
Çukurova Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden öğrenci ve personeli andı
Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
Batman'daki hasarlı ham petrol boru hattının değişimi tamamlandı
Batman'daki hasarlı ham petrol boru hattının değişimi tamamlandı
İstanbul'da kaçak elektronik eşya ele geçirildi
İstanbul'da kaçak elektronik eşya ele geçirildi
Bakan Akar: Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz
Bakan Akar: Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi