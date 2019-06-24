KKTC’den Gazilere ‘Milli Mücadele’ madalyası

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

KKTC Hükümeti, Kıbrıs Savaşları’nın kazanılması ve KKTC’nin 1983 yılında kurulmasına katkıda bulunan Gazilere ‘Milli Mücadele’ madalyası verdi. Gazetemiz yazarlarından Kıbrıs Gazisi, Emekli Yarbay Atilla Çilingir’e de ‘KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı’ tevdi edildi.

KKTC Hükümeti, Kıbrıs Savaşları’nın kazanılması nedeniyle tüm Gazilere ‘Milli Mücadele’ madalyası verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni’nde, Kıbrıs Savaşları’nın kazanılması ve KKTC’nin 1983 yılında kurulmasına katkıda bulunan tüm Gazilere ‘Milli Mücadele’ madalyası tevdi etti.

Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni’nde Gazilere madalyalarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.

Gazetemiz yazarlarından Kıbrıs Gazisi, Emekli Yarbay Atilla Çilingir’e de ‘KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı’ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından verildi.

Atilla Çilingir kimdir?

Atilla Çilingir, 29 Kasım 1948 tarihinde Samsun‘da doğmuştur.

12 yaşındayken ‘Selimiye Askeri Orta Okulunda’ başladığı askerlik mesleğini, çocuklarının öğrenimleri nedeniyle emekliliğini istediği 1990 yılına kadar kesintisiz olarak 32 yıl sürdürerek; çocukluğunu, gençliğini ve yaşamının en verimli yıllarını mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğu Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında geçirdi ve yarbay rütbesi ile emekli oldu.

Emekli olduğu 1990 yılından günümüze, 25 yıldan beri ‘Türkiye Sigorta Sektöründe’ yönetici olarak görevine devam etmektedir…

1967 yılında Teğmen rütbesiyle T.S.K da göreve başladığı zaman, Kıbrıs olayları tüm hızıyla devam ediyor, Kıbrıs Türk Halkı; Yunanistan’ın da desteğini alan Rum’lar tarafından insanlık dışı toplu katliamlara, baskılara maruz kalıyor; ekonomik ambargolarla karşı, karşıya bulunuyordu.

O yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1960 yılında imzalamış olduğu BM’ler tarafından onaylanmış garantör Kıbrıs Adasında bulunan Şanlı Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında görev almak için defalarca dilekçe veren Teğmen Çilingir; 1974 yılının 20 Temmuz Cumartesi sabahı kendisini Yeşil Adada savaşın içinde buldu.

Bölük komutanı olarak Kıbrıs Savaşlarının her iki safhasında da bu görevini başarıyla sürdürdü ve ‘’Gazi‘’unvanı ile onurlandırılarak Türkiye’ye döndü.

1974 – 1975, 1985 – 1987 yıllarında görev yaptığı ata yadigârımız Kıbrıs’ta;’mili davamız’ Kıbrıs konusuna sahip çıkarak, o topraklarda vatan ve vazife uğruna seve, seve hayatlarını feda eden şehitlerimizin kan ve can bedelini, Kıbrıs Türk Halkının kazanılmış tarihsel ve hukuksal haklarını savunmak adına değişik platformlarda görev aldı.

Sempozyumlara, panellere, televizyon programlarına konuşmacı olarak katıldı, makaleler yayınladı.

Halen Kıbrıs konusu ve ülke meseleleriyle ilgili güncel yazılarına devam etmektedir.

1990 yılında T.S.K dan kendi isteği ile emekli olduktan sonra ‘’Kıbrıs Milli Davamızdaki” haklılığımızı 41 yıldan beri savunmakta olan Çilingir’in; bu konu ile ilgili olarak kaleme aldığı;

”Özgürlük Nefesi (K.K.T.C Cumhurbaşkanlığı yayını 1995)”, ‘’Girne‘den Doğan Güneş (1997)‘’,‘’Unutanlar Unutturulanlar ya da Hatırlayamadıklarımız (2004)”, ‘’Elveda Kıbrıs Ama Bir Gün Mutlaka (2006)”, ‘’Andımız Olsun ki Bu Topraklar Bizim (2007)‘’,”Tarihten Gelen Çığlık (2010)” isimleriyle yayınlanmış ve Kıbrıs konusunu anlatan kitaplarıyla birlikte; ülkemizin son 65 yılında yaşanmış, öne çıkan önemli olayları anlatan: ‘’10’ların İzleriyle Türkiye (2014)”,”Kırılmadık Ne Kaldı?-Zaman Asla Kaybolmaz (2015)”, Kıbrıs Yes Be Annem (2016)- Önce Vatan (2017) - O Gece (2019) isimli kitapları bulunmaktadır…

Pek çok üniversite’nin ‘Banka ve Sigortacılık fakülteleri ve yüksekokullarında’ vermiş olduğu/vereceği seminerler ve konferanslar ile Türkiye Sigorta Sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir.

Çilingir’in ‘’Sigortalı Hayatın Gerçekleri” isimli bir kitabı daha bulunmaktadır.

Atilla Çilingir evli ve 2 çocuk babasıdır.