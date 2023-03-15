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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İSO'yu ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:53
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İSO'yu ziyaret etti

İSTANBUL

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ev sahipliğinde Odakule'deki merkezde gerçekleşen buluşmada, Tatar başkanlığındaki heyette KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da yer aldı.
Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinin etkilerinin konuşulduğu buluşmada, yaşanan insani ve ekonomik kayıplara değinildi. Türkiye'nin en kısa sürede deprem yaralarını büyük bir toplumsal dayanışmayla sararak ayağa kalkacak güçte olduğu aktarıldı.
KKTC'den iş insanlarının da yer aldığı ziyarette, iki ülke arasında gelecekte yatırım ve ticaret imkanlarının daha da artırılmasına ilişkin geliştirilebilecek projeler üzerinde de duruldu. Özellikle KKTC'nin Türk iş dünyasına sunduğu yatırım alanları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın ziyaretinde, İSO yönetiminde, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ile Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Kemal Akar, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin ve Faruk Sarı, İSO Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ile Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KKTCCumhurbaşkanıErsin TatarİSO
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