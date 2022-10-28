Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinliklerle 'Dayanışma Yılı'na vurgu yapılacak

Kızılay, kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışma bilinciyle kan, afet, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, gönüllülük ile bu hizmetlerin finansal sürdürülebilirliği için kurduğu iştiraklerle daha da güçlenerek çalışmalarına devam ediyor. Bunu yaparken bir yandan da Kızılaycılık bilincini çocuklara ve gençlere aktarmak için faaliyetlerde bulunuyor. Kızılay’ın bayramı olan Kızılay Haftası’nda da birçok etkinlik düzenlenecek. 2022’yi Dayanışma Yılı olarak ilan eden Kızılay, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin ana temasını da ‘dayanışma’ üzerine kurdu. Bu tema altında Kızılay, ‘Dünden Daha Güçlüyüz. 1868’den beri ihtiyacı olan herkese, her yere ulaşmak için iyiliği büyütmeye devam ediyoruz. Seninle birlikte…’ diyerek vatandaşlara sesleniyor.

RENKLİ ETKİNLİKLER VE BİLİNÇLENDİRİCİ FAALİYETLER DÜZENLENECEK

Kızılay, yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorumluluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütecek. Kızılay Haftası boyunca ‘Dünden Daha Güçlüyüz. Seninle birlikte…’ sloganı kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenlenecek. Kızılay’ın gönüllüleri pankartlar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak olan stantlar ile Kızılay’ın faaliyetleri anlatılacak, bandolar ve maskotlarla dikkat çekilecek. Kızılay iyilik hikayeleri ile tarihine yönelik özel sergiler ve geleneksel hale gelen Kızılay Sokağı da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Futbol kulüpleri müsabakalarına Kızılay pankartlarıyla çıkacak, yurt genelindeki simgesel yapılar da kırmızı renge bürünecek. Kızılay’ın kan verme stantları ise hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine de dikkat çekecek.