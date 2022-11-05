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Kızılay Dostluk Film Festivali atölyeleri için başvurular başladı

22-25 Aralık tarihlerinde 5’incisi gerçekleşecek Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin ‘Kısa Film’ ve ‘Post Prodüksiyon’ atölyelerinin başvuruları başladı. Kısa filmle ilgilenen sinemacılara yönelik düzenlenen atölyelerin başvuruları 25 Kasım’da sona erecek.

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:43
Kızılay Dostluk Film Festivali atölyeleri için başvurular başladı

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali 22-25 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl ‘Bozkırın tezenesi’ Neşet Ertaş anısına yapılacak festivalin direktörlüğünü Faysal Soysal, Onursal Başkanlığını Dr. Kerem Kınık, Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen yürütecek. Festival için ‘Kısa Film’ ve ‘Post Prodüksiyon’ atölyeleri başvurular 2 Kasım itibariyle başladı. Başvurular için son gün 25 Kasım. Sinemacılar atölyelere, festivalin ‘dostlukfilmfestivali.com’ adresinden başvuru yapabilecek.

KISA FİLM ATÖLYESİ

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde sinema alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerine devam eden sinemacılara yönelik yaş sınırı olmaksızın düzenlenen ‘Kısa Film’ atölyesi, 26 ve 27 Kasım 2022 tarihlerinde, Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekânlarından Artizan Sanat’ta gerçekleştirilecek. Kısa filmcilerin teorik ve teknik açıdan daha yetkin ve güçlü film yapma niyetlerine katkı sağlamak için düzenlenen atölye çalışmasına katılanlar Sinan Sertel’den yönetmenlik, Emre Pekçakır’dan görüntü yönetmenliği, Tayfur Aydın’dan yapımcılık, Oktay Berber’den senaryo ve Feride Çetin’den oyunculuk dersi alacak. Atölyeye katılacak genç sinemacılar ayrıca yurt içinden ve dışından onlarca yönetmenin yer alacağı festival haftasında festival ekibinde de gönüllü olarak yer alma şansı bulacak. 20 kişilik kontenjana sahip olan ve yaş sınırlaması bulunmayan ‘Kısa Film’ atölyesi kapsamında toplamda 10 saatlik bir eğitim gerçekleşecek. Eğitime katılan sinemacılara sertifika takdim edilecek.

POST PRODÜKSİYON ATÖLYESİ

En az bir kısa filme imza atmış sinemacılara yönelik olarak Fono Film işbirliği ile düzenlenen ‘Post Prodüksiyon’ atölyesi 6 ve 7 Aralık 2022 tarihlerinde, Fono Film’in kendi mekânında gerçekleşecek. Başvurular arasından seçilen katılımcıların yararlanacağı bir günlük atölyede genç sinemacılar Kurgu-Ses Tasarım-Renk Tasarım-DCP Mastering-Special Effects başlıkları altında, Fono Film stüdyolarında post prodüksiyon sürecine dair merak ettikleri her şeyi profesyonel bir stüdyoda gözlemleyip, sektör profesyonellerinin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulacak. Atölyeye katılacak genç sinemacılar ayrıca yurt içinden ve dışından onlarca yönetmenin yer alacağı festival haftasında festival ekibinde de gönüllü olarak yer alma şansı bulacak. 12 kişilik kontenjana sahip olan ve en az bir kısa filme imza atmış sinemacıların başvurabileceği ‘Post Prodüksiyon’ atölyesi kapsamında toplamda 10 saatlik bir eğitim gerçekleşecek. Eğitime katılan sinemacılara sertifika takdim edilecek.

FESTİVAL HAKKINDA

Festivalin film gösterimleri Avrupa yakasında Atlas Sineması’nda, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde ve Artizan Sanat’ta, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek. Atlas Sineması’nda ayrıca söyleşi, master class etkinliğine, Beyoğlu Akademi ve Artizan Sanat’ta da söyleşi etkinliklerine imza atılacak. Festivaldeki bütün gösterimleri ve etkinlikleri dileyen herkes ücretsiz takip edebilecek. Festivalde yarışan filmleri başkanlığını Ebru Ceylan’ın üstlendiği, Kırgız görüntü yönetmeni Akzholtoy Bekbolotov, sinema eleştirmeni Murat Tırpan ve ‘Diriliş; Ertuğrul’ gibi dizilerinin başarılı oyuncusu Hande Sorel’in yer aldığı jüri değerlendirecek. Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen festivalin ana sponsoru Halk Bank olacak. Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin de büyük destek sağladığı festivalin global iletişim ortaklığını Anadolu Ajansı üstlenirken, Fono Film, Türk Medya, Sinefesto, TSA, İnterpress, Artizan Sanat ve Filmarası gibi birçok sinema ve medya kuruluşu da destekçiler arasında yer alıyor. Festivalin organizasyonunda ise Balkon Yapım imzası bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali
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