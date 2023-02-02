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Kış 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile takip ettiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı.

02 Şubat 2023 Perşembe 14:04
Kış 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı

Akar beraberinde Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023'ün seçkin gözlemci gününe katılmak üzere Şehit Astsubay İlham Hamlı Tatbikat Alanı'na geldi.
Tatbikat alanında 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Akar ve beraberindekiler 17 ülkenin katıldığı tatbikata ilişkin bilgi aldı.
Akar ve davetlilere daha sonra karargah subayları tarafından harita önünde jenerik tatbikat senaryosuna ve sahadaki duruma ilişkin brifing verildi, birliklerin geceyi sıfırın altında 19 derecede tatbikat alanında geçirdiği kaydedildi.
Brifingin ardından konuşan Akar, bölge, dünya barışı, istikrarına katkı sağlamak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.
- Akar'dan sahra fırınından ekmek ikramı
Bakan Akar daha sonra beraberindeki Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve TSK komuta kademesi ile sahra hizmet bölüğü tesislerinde incelemelerde bulundu.
Seyyar fırın ve mutfak ünitelerini inceleyen Bakan Akar burada pişirilen ekmek ve çorbadan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve diğer davetlilere ikram etti.
Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra kış teçhizatlı komando kolunu inceledi.
Komando marşının okunduğu inceleme sırasında komandoların ve arama kurtarma timlerinin teçhizatlarını da inceleyen Akar, arama kurtarma alanındaki uluslararası yarışmada birinci olan arama kurtarma köpeği Sıla ve Manas’la yakından ilgilendi.
Şiddetli soğukta korunma ve barınma tedbirleri kapsamında komandolar tarafından yapılan iglo ve diğer üniteleri de inceleyen Akar daha sonra arama kurtarma timinin çalışmalarını izledi.
Bakan Akar'ın, konuk savunma bakanları ve TSK komuta kademesiyle yerlerini almalarının ardından Kış Tatbikatı 2023'ün seçkin gözlemci günü kapsamındaki fiili atışlı bölümleri başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kış 2023 TatbikatıMSBAzerbaycanGürcistan
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