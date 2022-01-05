Kırım Tatar Türkleri Nakış Sergisi ve Arif Nihat Asya’nın vefatının yıldönümü

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezinde, Kırım Tatar Nakışları sergilendi.

Program, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Çankaya Kaymakam Hüdayar Mete Buhara ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Ardından, Kırım Tatar nakışlarının işlendiği sergi gezildi ve ziyaretçilere tanıtıldı. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Kırım Tatar kalpağı, Kırım Tatar Tamgalı kravat ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gölbaşı Kaymakamlığımızın desteği ile yapılan “Balköy Projesi”nin devamında, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezimiz tarafından “Kırım Tatar Nakış İşleme Eğitimi Projesi” hayata geçirilmiştir.

Bu projeler ile; Kırım Tatar Türklerinin kültür ve geleneklerini Türk halkı ile buluşturan, Gölbaşı Kaymakamımızı, Halk Eğitim Merkezinin değerli çalışanlarını, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezimizi ve el emeği göz nuru olan bu ürünleri üreten değerli kardeşlerimi en içten duygularla kutluyorum.

Çağımızda; dünyada ve ülkemizde bilinçli veya bilinçsiz olarak kültür erozyonunun etkisini hep birlikte görüyoruz.

Bu çerçevede maddi ve manevi değerlerimize, geleneksel kültürümüze sahip çıkmanın hepimiz için milli bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum.

Bugün açılışını yaptığımız projenin önemini ve değerini sözlerle ifade etmek mümkün değildir. Bu neviden çalışmaların örnek teşkil etmesini diliyorum.

Arif Nihat Asya’nın 47. ölüm yıldönümü

Sözlerime son verirken 5 Ocak 1975 de vefat eden vatan ve millet sevgisinin, milli ve manevi değerlerimizin öncülerinden, şair, öğretmen, siyasetçi, “Bayrak Şairi” Arif Nihat Asya’yı rahmet ve hürmetle anıyor, sizleri de ülkemiz ve milletimiz için yazdığı “Dua”sına Fatihalarımızla birlikte amin demeye davet ediyorum. İzninizle merhumun kabrini ziyaret etmek için aranızdan ayrılıyor sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.”