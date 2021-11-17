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Kerkük, Türkmenlerin yüreği, Türkmeneli’nin kalbidir

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17 Kasım 2021 Çarşamba 17:21
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Kerkük, Türkmenlerin yüreği, Türkmeneli’nin kalbidir

Türk Dünyası (Avrasya & Kafkaslar & Ortadoğu & Balkanlar) Platformu Üyeleri :

Kerkük, Türkmenlerin yüreği, Türkmeneli’nin kalbidir

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Platformu Üyeleri, Kerkük’teki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Kerkük, Türkmenlerin yüreği, Türkmeneli’nin kalbidir” denildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“10 Ekim 2021 tarihinde, erken genel seçimlerin yapıldığı Irak’ta Mustafa El-Kazimi’nin Başbakanlık görevini sürdürme arzusu, petrol kenti Kerkük’ün, Peşmerge yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında pazarlık konusuna çevirdiği görülmektedir. Türkiye’ye rağmen Türkmenlerin kadim ve tarihi kenti Kerkük’ün pazarlık konusu yapılıyor olması, Türkmenlerin aşağılanması ve Türkiye’nin de hiçe sayılması demektir… 

Seçim sonrası yeni hükümet kuruluncaya kadar gündelik işleri yürütmekle yetkili olan Başbakan El-Kazimi’nin gizli bir yazı ile Irak Cumhuriyeti’ni ve hatta tüm bölgeyi ilgilendiren Kerkük’ün güvenliğinin Peşmergeler’e devri anlaşmasının hukuki ve anayasal bir gerekçesi yoktur.

Türkmen kenti Erbil’i elinde tutan Barzani güçlerinin Türkmenlerin manevi başkenti olan Kerkük’e göz koymaları kabul edilir değildir ve bu durum şüphesiz bölgedeki var olan gerilimi artıracaktır. Ayrıca bu durum Bölgesel Barzani Yönetimi’nin Türkiye ile olan ilişkilerine zarar vereceği kanaatindeyiz.  

Kerkük, Türkmeneli’nin kalbidir. Kerkük, Türkmenlerin yüreğidir. Kerkük, Türkmenlerin varlığının göstergesidir. Dolayısıyla Türkler için sembolik kent olan Kerkük’ün Peşmerge tarafından kontrol altına alınması demek; Irak Türkmeneli bölgesindeki bin yıldır süren Türk mevcudiyetinin tehlikeye girmesi demektir. Aynı zamanda Peşmerge’nin asırlardır Türkmen kenti olarak bilinen Kerkük’e girmelerine göz yumulması, Türkiye’nin bölgedeki liderliğini ve gücünü olumsuz etkileyecektir. 

Avrasya Federasyon olarak bizler; Irak Türkmenlerinin, Türkmeneli Dernekler Federasyonu’nun, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin ve Irak Türkmen Cephesi’nin Türkmeneli’nin kalbi olan Kerkük’ün asla ve asla pazarlık konusu yapılmamasına yönelik direnişlerini destekliyoruz. Türkmenlerin ifadesiyle; Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan Türkmeneli’nin her bir bölgesi, bir Türkmen kalesidir ve bu kalelerin kalbi de Kerkük’tür…”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KerkükTürkmenlerTÜRKMENELİTürk Dünyası Platformu
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