Kasım ayında 23 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemlere ve yapılan tüm çağrılara rağmen sağlıkta şiddetin, çalışanları ve sağlık sistemini tehdit etmeye devam ettiği ifade edildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, rapora ilişkin, “Yıllardır verdiğimiz mücadeleyle şiddet davalarının kamu davası niteliğine dönüşmesini, beyaz kod uygulamasının getirilmesini, cezaların yüzde 50 artırılmasını, hapis cezalarının ertelenmemesini ve şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağladık. Ancak cezaların artırılmasına rağmen uygulamalarda sıkıntılar yaşanması sağlık çalışanlarımızın adli mercilere karşı olan güvenini zedelemektedir. Bu nedenle gelinen nokta gösteriyor ki şiddeti önlemek için yasal düzenlemeler tek başına yeterli değil. Çünkü alınması gereken belli bir önlem silsilesi olduğu da bilinen bir gerçek. Bu noktada yapılması gereken sağlık tesislerinin fiziki şartlarını iyileştirmekten geçiyor” dedi.2

‘ŞİDDETİ ÖNLEMEYE KARŞI BİR YOL HARİTASI BELİRLEMESİ GEREKMEKTE’

Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından bazı hastanelere x-ray cihazlarının yerleştirilmesinin şiddeti önlemek için önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Ancak bu uygulamanın tüm Türkiye’de bir an önce yaygınlaştırılması gerekiyor. Silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişler artık son bulmalıdır. Güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması için de gereken adımlar çok geç olmadan, daha fazla can yanmadan atılmalıdır. Tüm bunları yaparken şiddeti önlemek için toplumsal bir mücadelenin zeminini oluşturmanın da yolları aranmalıdır. Çünkü köklü bir çözüm toplumsal duyarlılığı artırmaktan geçmektedir. Şiddet sadece maruz kalanı değil, çalışma arkadaşlarını ve ailelerini de olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanlarımızı kutsal mesleklerine küstürmekte, iz bırakan yaralarla yaşamlarını sürdürmeye mecbur etmektedir. Bunun için toplumun tüm paydaşlarının Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bir araya gelerek, şiddeti önlemeye karşı bir yol haritası belirlemesi gerekmektedir” diye konuştu.

KASIM AYINDA 15 ŞİDDET OLAYINDA 23 MAĞDUR

Başkan Durmuş, şiddeti önlemeye yönelik gereken adımların atılması gerektiğini kaydederek, “Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Kasım ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Bir önceki ay, 32 saldırganın neden olduğu 19 şiddet vakasında, 36 sağlık çalışanını mağdur olmuştu. Kasım ayındaki 15 şiddet olayının 14’üne hasta ve hasta yakınları neden olurken, 1’ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Kasım ayında yaşanan şiddet vakalarının 14’ü hem sözlü hem fiili, 1’i sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 10’u hastanelerde, 3’ü sahada, 1’i aile sağlık merkezinde yaşanırken, 1 olay ise SABİM üzerinden tehditle gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 15 şiddet olayında; 9 doktor, 5 acil tıp teknisyeni, 4 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 3 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 20 saldırganın 6’sı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 6 saldırgan serbest bırakıldı. 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 7 saldırgan ise tutuklandı. Saldırganların serbest bırakılmasına dair kararlar adli mercilere olan güveni sarsmaktadır. Kasım ayında verilen böyle bir karar, sağlık çalışanlarının yine hayal kırıklığı yaşamasına neden olmuştur” dedi.