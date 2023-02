Karadeniz Holding'in 3 bin kişilik 2 yüzer yaşam kenti Hatay'a gidiyor

Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak.

Şirketten AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisi süratle bölgeye gönderilecek.

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kentleri konseptinin ilk iki gemisi olan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey'in Hatay-İskenderun'a sevki için hazırlıklar başladı.

Depremzede ailelerin barınabilecekleri, 3.000 kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanları yer alıyor. İki yüzer yaşam kentte toplam 1900 öğrenci için eğitim tesisi bulunuyor.

Yüzer yaşam kentlerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 15-20 gün içinde Hatay-İskenderun'da hizmete girmesi planlanıyor. Süheyla Sultan ve Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez "asrın felaketinin" yaralarını sarmak için kullanılacak.

Her tür hava koşuluna dayanıklı, genel afet hallerinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürebileceği ifade edilen söz konusu yaşam kentler için ilave altyapı yatırımı gerekmiyor. Yüzer yaşam kentleri mobil, karasal lojistik kısıtlarından bağımsız ve kendine yeterli şekilde faaliyet gösterebiliyor.

- Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde klima, televizyon ve buzdolaplı ve her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor.

900 öğrenci için 18 derslik ile sürekli eğitim sağlanabilen, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi yer alan Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.

- Karadeniz Lifeship Rauf Bey

Rauf Bey yüzer yaşam kenti ise bünyesinde her biri 4-6 kişilik 150 konteyner kent ve 1000 kişilik açık yatakhane barındırıyor.

Toplam 1000 öğrenci için 20 derslik ve bilgisayar laboratuvarı bulunan Rauf Bey yüzer yaşam kentinde, poliklinik, revir ve 20 kişilik yatarak tedavi alanı da bulunuyor.

- "Anında kullanıma hazır"

Şirket yetkilisinin konuya ilişkin açıklamasında, yüzer yaşam kentlerinin lojistik ya da karasal altyapı gerektirmediğinden anında kullanıma hazır olduğunu belirterek, "Yüzer yaşam kentleri, tüm hava koşullarına ve doğal afetlere dayanıklı ve kendine yeten yüzer konaklama ve acil yardım gemileridir. Karadeniz Holding olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir an evvel hizmet verebilmek amacıyla tüm varlık ve enerjimizi bu projeye odakladık. Tamamen bedelsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu projenin amacı, zaten büyük bir yıkım yaşamış vatandaşlarımıza zaman kaybetmeden güvenli bir liman sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Karadeniz Holding filosundaki bir Ro-Ro gemisi Emre Bey'in, Ulaştırma Bakanlığı'nın talimat ve koordinasyonları çerçevesinde İstanbul-İskenderun arasında lojistik destek ve yardım sağlamak için görevlendirildiği öğrenildi.