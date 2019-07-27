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Kapıkule'den 560 bin gurbetçi giriş yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 560 bin gurbetçi giriş yaptı

Kapıkule'den 560 bin gurbetçi giriş yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 560 bin gurbetçi giriş yaptı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:19
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Kapıkule'den 560 bin gurbetçi giriş yaptı

EDİRNE (DHA)

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu arttırdı. 30 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 128 bin araçla 560 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek için karayoluyla, Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Bulundukları ülkelerden aileleriyle birlikte yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Gurbetçiler, geçen yıllara göre Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta beklemelerinin kısa sürdüğünü diğer sınır kapılarında ise uzun araç kuyrukları oluştuğunu söyledi.

‘SEVİNÇTEN YORGUNLUĞU UNUTTUK'

Almanya'dan yaz tatilini memleketi İskenderun'da geçirmek için gelen Şenol Kaplan, yolculuğun rahat geçtiğini belirterek, "Saatlerdir yollardayız, yollar bizi yordu ama vatana gelince sevinçten, yorgunluğu unuttuk. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişimiz kolay oldu. O kadar yoğun olmasına rağmen bir saat gibi sürede geçiş yaptık. Sırbistan'da Türk Polisi bize yardım etti. Orada görevlendirilmişler. Gururlandık. memlekette 5 hafta tatilin ardından Almanya'ya döneceğim" dedi. Belçika'dan gelen Nejat Bostancı da "Yolcuğumuz rahat geçti ama Macaristan sınırında 13 saat bekledik. Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

560 BİN GURBETÇİ ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçi girişleri nedeniyle bugün yoğunluk yaşandı. Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluk nedeniyle diğer gümrüklerden Kapıkule'ye personel takviye etti. Saha içinde bulunan 10 peronun tamamı, gurbetçilerin hızlı giriş yapmaları için açık tutuyor.

Yetkililer, Yunanistan'a açılan İpsala ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda modernize çalışmalarının devam ettiğini, geçişlerde aksaklık yaşanmadığını açıkladı.

Trakya Gümrük Ticaret Gümrük Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 30 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 128 bin araçla 560 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleSınır KapısıGurbetçi
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