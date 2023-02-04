Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konuldu.

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:40
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına geldiğinde, riskli görülerek x-ray cihazına sevk edildi.
Taramada aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler, aracı detaylı aramak üzere arama hangarına aldı. Şüpheli yoğunluk görülen zulalı bölgeden videoskop cihazıyla görüntü alındı, söz konusu bölgeye paketler yerleştirildiği tespit edildi.
Paketlerin konumu itibarıyla başka şekilde çıkarılma imkanı bulunmadığından aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek şüpheli bölgeye ulaşıldı. Söz konusu bölgede, özel bir düzenek içerisine doldurulmuş 16 paket çıkarıldı. Paketlerin içindeki maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplam 7 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kapıköy Gümrük KapısıUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Oktay: BM Güvenlik Konseyini Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz
Oktay: BM Güvenlik Konseyini Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz
Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç geçti
Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç geçti
Bakan Soylu: "Batının istihbarat oyunlarıyla da uğraşıyoruz"
Bakan Soylu: "Batının istihbarat oyunlarıyla da uğraşıyoruz"
5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı
İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi