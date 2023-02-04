Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına geldiğinde, riskli görülerek x-ray cihazına sevk edildi.

Taramada aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler, aracı detaylı aramak üzere arama hangarına aldı. Şüpheli yoğunluk görülen zulalı bölgeden videoskop cihazıyla görüntü alındı, söz konusu bölgeye paketler yerleştirildiği tespit edildi.

Paketlerin konumu itibarıyla başka şekilde çıkarılma imkanı bulunmadığından aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek şüpheli bölgeye ulaşıldı. Söz konusu bölgede, özel bir düzenek içerisine doldurulmuş 16 paket çıkarıldı. Paketlerin içindeki maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplam 7 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.