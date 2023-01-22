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Kamer Genç vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı.

22 Ocak 2023 Pazar 17:58
Kamer Genç vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı

Genç için mezarının bulunduğu Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde anma töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesajı okudu.
Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, 2016'da yaşamını yitiren Genç'i minnet ve özlemle andıklarını söyledi.
Genç'in Tunceli topraklarına yakışan biri olduğunu belirten Ağbaba, şöyle konuştu:
"Kamer ağabey bugün yaşasaydı en büyük hayali, sevdası ve büyük amacı, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet'i, demokrasiyi, laikliği savunan yani onun çok inandığı ona hep rehber olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini ve inancını taşıyan birinin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmasını isterdi. Dersim'in topraklarında, yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ama kendi emeğiyle, mücadelesiyle, inancıyla, dürüstlüğüyle, namusuyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını isterdi. Bizim de en büyük görevimiz Kamer Genç'in bu amacını ve düşüncelerini Türkiye'de hakim kılmak. Sadece kendimiz için değil Türkiye'de yaşayan herkes için tekrar bu devleti ayağa kaldırmak ve kimseyi ayırmayan, dışlamayan herkesle konuşabilen birini cumhurbaşkanı yapmak olacaktır."
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de her yıl 22 Ocak'ta Kamer Genç'i anmak için Tunceli'ye geldiklerini anlattı.
Kamer Genç'in ilkeli yaşayan ve siyaset yapan biri olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:
"Ona söz verdiğimiz gibi gücümüz yettiğince, sağlığımız el verdiğince hangi görev veya makamlarda olursak olalım mutlaka onu mezarı başında anmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene burada hangi sıfatla oluruz bilinmez ama burada cumhurbaşkanı olsun, yardımcıları ve bakanlar olsun isteyen herkes bu önümüzdeki dört ayı sıkı tutsun. Bundan sonra yüzyıl önceki kararlılıkla Cumhuriyet'e sahip çıkma, bu toprakları yeniden kurtarma, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi sözünde değil özünde savunanların yeniden kurma sorumluluğu var. Seneye buraya bunu başarmış olarak gelmeyi ümit ediyoruz, buna hep birlikte söz veriyoruz."
Konuşmaların ardından Genç'in mezarına karanfil bırakıldı, lokma dağıtıldı.
Anma törenine, Kamer Genç'in ailesinin yanı sıra CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız, Ali Şeker, Polat Şaroğlu ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, CHP Tunceli İl Başkanı Hıdır Mercan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKamer GençAnma
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