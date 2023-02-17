Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, Ankara'da tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.

Ölmez'i hastaneye gelişinde, yakınları, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile sağlık çalışanları karşıladı.

"Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyor"

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, yaptığı açıklamada, Aleyna Ölmez'in tedavisine Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde başlandığını belirterek, "Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyor. Duruma göre gereken açıklama yapılacak." diye konuştu.

Ölmez'in sağlık durumunun, Kahramanmaraş'tan bu yana kamuoyu tarafından takip edildiğini dile getiren Ünüvar, "Aleyna, bizim için depremde önemli bir umudumuz oldu. Tedavisi burada da en güzel şekilde yapılacak ve inşallah sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. Allah'tan şifa diliyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"Cebeci Hastanemizde şu an 25 hastamız var"

Üniversite bünyesindeki hastanelerde tedavi gören depremzedelerin durumuna ilişkin de bilgi veren Ünüvar, "Yaklaşık 700 depremzede vatandaşımızı hastanede kabul ettik, onlardan şu an itibarıyla 180 civarında hastamız yatıyor. Cebeci Hastanemizde şu an 11'i yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Diğerleri de İbni Sina Hastanemizde tedavi görüyor." dedi.

AÜ Tıp Fakültesinin öğretim elemanlarının hem deprem bölgesinde hem Ankara'da yoğun bir gayret sarf ettiğini vurgulan Ünüvar, "Aleyna kardeşimiz enkazdan çıktıktan sonra ilk müdahalesini yapan, AÜ Tıp Fakültesinin Çocuk Bölümü'nden bölgeye giden doktorlarımızdı. Onlara da teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Sağlık teşkilatımızın her bir bireyi insan üstü çalışıyor"

Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine Ünüvar, "Kahramanmaraş'ta ilk tedavisini yapan doktor arkadaşımız Alptekin Bey'in de ifade ettiği gibi hakikaten 11 gün sonra böbrekleriyle ilgili ciddi bir problem olmadan çıkmış olmasını fevkalade bir durum olarak da değerlendirmek mümkün." dedi.

Ünüvar, şunları kaydetti:

"183 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayça kardeşimiz de burada yatıyor. Onu da ziyaret ettim. Acıktın mı diye sordum, 'acıktım' dedi. Üşüdün mü diye sordum, 'üşümedim çünkü salonun halısı üzerime düşmüştü' dedi. Hakikaten olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok canımız yandı, çok vatandaşımız vefat etti, 100 binin üzerinde yaralımız var. Bize düşen o yaralılarımızın en güzel şekilde tedavi edilmesi. Sağlık teşkilatımızın her bir bireyi insan üstü çalışıyor. Arama kurtarma ekibinin sağ ya da yaralı kurtardığı her bir bireyi olağanüstü gayretle tedavi ediyorlar. Ankara Üniversitesi, hem İbni Sina hem de Cebeci hastanelerindeki doktorları, hemşireleri, sağlıkçılarıyla takip ediyor."

Prof. Dr. Tanıl Kendirli: Tıbbi olarak mucize diyebiliriz

AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Aleyna Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin, gazetecilere açıklama yaptı.

Aleyna Ölmez'in, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandığını ifade eden Kendirli, "Aleyna'nın, geldiğinde yaşadığı uzun süreli bir sürece rağmen genel durumu iyi kabul edilebilecek düzeyde, bilinci açık. İletişim kurulabilen bir durumda. Onun dışında dolaşımı, solunumu ve nörolojik durumu iyi." dedi.

Genç kızın yapılan ilk incelemesinde tam kan, biyokimya, radyolojik tetkiklerinin kabul edilebilir düzeyde ve normal olduğunu belirten Kendirli, şu bilgileri verdi:

"Bir tek el üstünde, küçük bir kırığı var gözüküyor, o da acil müdahaleyi gerektirecek düzeyde değil. Bununla birlikte travmayla ilgili bölümler, çocuk cerrahisi, ortopedi ve beyin cerrahisi de değerlendirdi. Şu anda o bölümlerin muayene olarak değerlendirmesi de normal gözüküyor. Şu anda ciddi, hayati bir tehdidi olmadığını düşünüyoruz. Saatler içerisinde çok daha iyi sonuçlar verebileceğimizi söyleyebiliriz."

"Ekstradan bir tedavi gerektirmeyecek düzeyde crush sendromu var"

Hastaya nasıl bir tedavinin uygulandığına ilişkin soru üzerine Kendirli, şöyle konuştu:

"Değerlendirmelerimiz sonucu, öncelikli olarak 10 günlük süreçte alması gerektiği kadar sıvı ve besin almaması nedeniyle damardan sıvı tedavisi uyguluyoruz. Ezilme (crush) sendromu açısından değerlendiriyoruz, ilk sonuçlarımıza göre çok hafif düzeyde bu. Böbrek fonksiyonlarını ciddi düzeyde bozuyor bu crush sendromu. Şu anda Aleyna'da çok hafif düzeyde, ekstradan bir tedavi gerektirmeyecek düzeyde crush sendromu bulguları var diyebiliriz."

"Hastanemize girdiği anda vücut ısısı 37,2 idi"

"Bu mucize gibi bir şey herhalde değil mi?" sorusuna karşılık Kendirli, "Tıbbi olarak bence de mucize diyebiliriz." dedi.

Enkazdan sağ çıkarılan kişilerde, 10 günlük sürede beslenmemenin dışında hipotermi ve donmayla ilgili ciddi bulguların bulunduğunu dile getiren Kendirli, "Çok şükür Aleyna'da donma ve hipotermiyle ilgili ciddi bulgular yok. Hastanemize girdiği anda vücut ısısı 37,2 idi." ifadesini kullandı.

"Yaşamak istiyor, onu net olarak görüyoruz"

"Aleyna ile konuştunuz mu?" sorusu üzerine de Kendirli, "Konuştuk. Hepimiz, yakınları da konuştu. Bir defa bilinçli, her şeyi biliyor, iletişimi çok iyi, doğru ve net cevaplar veriyor. Yaşamak istiyor, onu net olarak görüyoruz." dedi.