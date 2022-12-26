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Kahramanmaraş'ta 20 ton altın takı üretimi ile rekor kırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 9 ton olan altın takı üretimi, yüzde 125 artarak 2022'yi rekorla kapattı. 20 tona çıkan altın takı üretimine ilişkin konuşan İl Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Firmalarımız gece-gündüz 12'nci aya kadar çalıştı. Şu andan itibaren de 2023 yılı için yeni kreasyon ile ürünlerin hazırlıkları başladı" dedi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 10:13
Kahramanmaraş'ta 20 ton altın takı üretimi ile rekor kırıldı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Kahramanmaraş'ta 107 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Altınşehir Kuyumcular Sitesi'ndeki atölyelerde 24 ayar saf altın, işlemlerden geçirilip, kolye, küpe, bilezik, gerdanlık, bileklik gibi çeşitli takılara dönüşüyor. Buradaki 430 atölyede 6 bin kişinin çalıştığını belirten Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, üretilen takıların yurt dışına da ihraç edildiğini, böylece hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sunulduğunu söyledi.

'FİRMALARIMIZ GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTI'

2022'de altın takı üretiminin geçen yıla oranla yüzde 125 arttığını ve rekor kırdıklarını belirten Öz, "Kahramanmaraş, altın takı imalatında İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezi. 2021 yılında pandeminin de etkisiyle 9 tona kadar düşen üretim kapasitemiz, insanların toplantıları, özel günleri, düğünleri ve özellikle Avrupa'daki gurbetçilerimizi ülkemize gelip, düğünlerini burada yapmaları ile 2022 yılında 20 tonun üzerine çıktı. Bugün itibarıyla 12'nci aya kadar süren bir iş hacmi oluştu. Firmalarımız gece-gündüz 12'nci aya kadar çalıştı. Şu andan itibaren de 2023 yılı için yeni kreasyon ile ürünlerin hazırlıkları başladı" dedi.

'TAKILARIMIZ YOĞUN RAĞBET GÖRÜYOR'

Bu yıl taleplere yetişmek için yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan takı üreticisi Yakup Çevikaslan, "Pandemiden çıktığımız için 2022 biraz daha verimli geçti. Kahramanmaraş'ta üretilen takılarımız yoğun rağbet görüyor. Ürettiğimiz takılarımız doğudan batıya kadar bütün illere servis yapılıyor. 21 ayar ve 22 ayar olarak ürettiğimiz takılarımız da yurt dışında rağbet görüyor ve birçok ülkeye ihraç ediliyor" diye konuştu. (DHA)

DHA

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