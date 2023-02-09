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Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

09 Şubat 2023 Perşembe 07:07
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kentte, AFAD, UMKE, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra yurt içi ve dışından arama kurtarma çalışmalarına katılanlar, enkaz altındakilerin sağ olarak çıkarılabilmesi için çabalıyor.
Çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, iş makinelerinin desteğiyle beton blokları kaldırıyor, oluşturdukları insan zinciriyle molozları enkazın uzağına taşıyor.
Ekipler, bir işaret alabilme umuduyla megafonla enkaz altındakilere sesleniyor.
Enkaz çevresinde aralıksız süren çalışmaları takip eden vatandaşlar da yakınlarından iyi bir haber alma umuduyla bekliyor.
911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, AA muhabirine, Balıkesir'den 90 kişilik ekiple Osmaniye'deki çalışmalara destek için geldiklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremKurtarmaAfadPazarcıkElbistanUMKETSKOsmaniye
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