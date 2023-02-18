Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 39 bin 672 oldu

Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, depremin ilk saatlerinden itibaren birçok bakan, kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gönüllülerle bölgede bulunduklarını, yaraları sarabilmek için hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı.

Depremden etkilenen yerlerde arama kurtarma yapılan bina sayısının 20 binin üzerinde olduğunu ifade eden Soylu, "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaş yaşamını yitirdi." dedi.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Depremin ilk günü

Depremin hemen ardından yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, 6 Şubat sabahı 08.15 gibi Kahramanmaraş Havalimanı'na iniş yapmaya çalıştıklarını ancak şartları zorlayarak Gaziantep Havalimanına inebildiklerini anlattı.

Soylu, Gaziantep'ten görev alanlarımıza devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş'ta saat 09.15'de ilk gördüğüm tablo, Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, Trabzon Caddesi'ydi. İnsanlar yardım istiyordu, o esnada depremin büyüklüğünün ne olduğunu hepimiz gördük." dedi.