Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişi hayatını kaybetti

Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depremlerin 11 il ve 10 bine yakın mahallede etkili olduğunu belirterek, şu ana kadar 5 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına değinen Sezer, "Büyük bir hassasiyetle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün yine sevindirici haberlerle karşılaştık. 13'üncü günde canlı kurtulan vatandaşlarımız oldu. O bizlere hem ümit verdi hem de sevindirdi. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artış var. Bugün itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda." bilgisini verdi.

"74 bin personel görev aldı"

Arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelindiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Hatay'da dün 200 kadar binada arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Bugün 98'e düşmüş durumda ve yarın itibarıyla burada da büyük oranda sona gelmiş olacağız. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda. Burada da Ebrar Sitesi de dahil olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sona yaklaşacağız. Yine Adıyaman'da da çalışmalar Çınar Sitesi'nde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibariyle büyük oranda sonlandırılmış olacak. Belki birkaç binada çalışmalara devam edilecek ama büyük oranda sonlandırılmış olacak."

Hatay'da 13 bin arama kurtarma personelinin görev yaptığını açıklayan Sezer, tüm alanlarda ise 74 bin personelin görev aldığını kaydetti.

Sezer, 80 ülkeden destek amacıyla gelen 11 bin 488 kişilik uluslararası arama kurtarma birliklerine teşekkür etti.

İyileştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirten Sezer, "Çadır kentlerimiz ve konteyner kentlerimiz kuruluyor. Buralardaki beslenme, yağış hizmetleri ve yine aynı yardımlar hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"682 bin vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemeleri gerçekleştirildi"

Depremzede vatandaşlara yönelik 10 bin lira nakdi yardımların devam ettiğini anımsatan Sezer, şunları söyledi:

"682 binin üzerinde vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Şu an itibarıyla sisteme tanımlanmış olan 164 bin vatandaşımıza da yine nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı hasar tespitlerini esas alıyoruz. Bu hasar tespitlerinde evi az hasar alıp, orta hasar ağır hasar, yıkık ve acil yıkılacak olan vatandaşlarımızın adres bilgileri ve kimlik bilgileri üzerinden her haneye 10 bin lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Burada esas mesele, vatandaşlarımızdan depremden birebir etkilenmiş olanlara bir nebze destek olmaktır."

Vatandaşların e-Devlet'ten 10 bin liranın yatıp yatmadığını sorgulayabileceklerini, aynı zamanda SMS ile bilgilendirme yapıldığını anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Kira yardımları konusunda malumlarınız buradaki esas da barınmaya destek olmak. Özellikle orta hasar dediğimiz evinin boşaltılıp, onarılıp tekrar oturulacak hale getirilmesini esas alıyor, yıkık, ağır hasarlarda da binalar zaten yıkılıyor. Burada evini kaybeden, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza biz iki alternatif sunuyoruz. Birincisi konteyner ve diğer barınma hizmetleri. İkincisi de kira desteği. Kira desteğini ev sahipleri için 5 bin lira, 15 bin lira da taşınma desteği şeklinde. Yine kiracılarımız için de 2 bin lira destek parası ve 15 bin lira taşınma desteği şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımız belirlemişti."

e-Devlet üzerinden 290 binden fazla vatandaşın kira desteği müracaatında bulunduğunu dile getiren Sezer, "Buradaki esas dikkat edilmesi gereken konu şu, konteyner ve benzeri barınma hizmetini isteyenler kira desteğini alamayacaklar. Ama her halükarda biz 15 bin lira taşınma desteğini yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

"430 bin üzerinde depremzede tahliye edildi"

Deprem bölgesindeki diğer illere tahliye işlemlerini devam ettiğini vurgulayan Sezer, "430 bin üzerinde şu ana kadar bizzat bizim tarafımızdan yapılan tahliye var. 313 bin 720 afetzedemizi kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer konaklama tesislerimizde şu anda misafir ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirten Sezer, hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.