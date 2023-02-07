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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını bildirdi.

07 Şubat 2023 Salı 10:11
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Türkiye olarak büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirten Tatar, depremin etki alanın yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını, Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık yedide birine karşılık gelen alanda depremin etkilerinin hissedildiğini vurguladı.
Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama, kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, şu ana kadar 285 artçının yaşandığını aktardı.
Vatandaşlara hasar gören binalardan uzak durması konusunda uyarı yapan Tatar, meydana gelen artçı sarsıntıların zaman zaman 5 ve üzeri büyüklüklere çıkabildiğini, bu nedenle de hasar almış binaların yıkıma uğrayabileceğini dile getirdi.
Tatar, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş vatandaşımızın sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, şu ana kadar teyit edilmiş, yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775, bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak yıkıldı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 302. Ancak bu 11 bin 302 ihbarın içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775."
Tatar, bölgede 24 bin 443 personelin görev yaptığını, ekiplerin içinde birçok kurumdan görevlinin bulunduğunu belirtti.
Deprem bölgesinde olumsuz hava şartlarının devam ettiğine değinen Tatar, ekiplerin bölgeye ulaşmakta zaman zaman sıkıntı yaşadığını da söyledi. Tatar, bölgede 10 geminin yaralıları taşımak için görevlendirildiğini de belirtti.
Bölgede görevli hava unsurlarının sayısının 54 olduğunu, helikopterlerle 154 sorti yapıldığını ifade eden Tatar, arama kurtarma ekipleri ve barınma, beslenmeyle ilgili ihtiyaçların bu unsurlarla bölgeye ulaştırıldığını belirtti.
Haberleşmeyle ilgili yer yer kesintilerin olduğunu, bunlara gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Tatar, bölgede hizmet veren 85 hizmet aracıyla vatandaşlara farklı bölgelerde beslenme hizmeti verildiğini kaydetti.
Tatar, psikososyal destek hizmetinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uzman personeli tarafından verildiğini belirterek, bölgede 100 araçla birlikte toplam 1322 personelin bu hizmeti yürüttüğünü kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2023 10:22
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAfadDeprem
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