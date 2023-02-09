Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.142,62
DOLAR
18,83
STERLİN
22,96
EURO
20,32
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli...
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alacak
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen)...
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel Alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi. 

09 Şubat 2023 Perşembe 09:34
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.
AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPazarcıkElbistanDepremAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelere desteğini artırarak sürdürüyor
Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelere desteğini artırarak sürdürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi
Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi
İspanya'dan gelen 46 kişilik arama kurtarma ekibi İstanbul’dan Adıyaman'a gitti
İspanya'dan gelen 46 kişilik arama kurtarma ekibi İstanbul’dan Adıyaman'a gitti
ABD'den Türkiye'deki depremzedelere yardımlar hız kesmeden devam ediyor
ABD'den Türkiye'deki depremzedelere yardımlar hız kesmeden devam ediyor
KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi 
KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti
Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi