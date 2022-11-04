KADES'e 4X4'lük destek

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuşbaşı Kent Meydanı'na 4X4 özel yapım araçları ile 'Kadına el kalkamaz' pankartı eşliğinde gelen kadın off-road pilotları, emniyet müdürlüğünün kadın polisleri tarafından karşılandı. El ele veren kadın polislerle pilotlar yoldan geçen vatandaşları durdurup KADES hakkında bilgi verdi. Polis, cep telefonlarına yüklenen uygulamadan kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığını anlattı. Gün boyu görüştükleri yüzlerce kadın ve erkeği bilgilendirdiklerini söyleyen Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı İlknur Yalçın, "Emniyet müdürlüğünün KADES uygulamasına eşlik ederek farkındalık oluşturup, kendilerine destek verdik. Telefonunda KADES uygulaması olmayan kadınların cep telefonların bu programı indirip nasıl kullanılması gerektiğini öğrettik. Onlar da çok mutlu oldular. Ümidimiz hiçbir kadının bu uygulamayı kullanmak zorunda kalmaması" dedi.

KADES'i bir kez kullanmak zorunda kaldığını söyleyen üniversite öğrencisi Rojbin Kartal ise "KADES, zor durumda kaldığımızda kullandığımız bir uygulama. Benim için yeterli bir uygulama. 112'yi aramak yerine hiç bekleme süresi olmadan KADES'e tek tuşla yardıma ihtiyacınız olduğunu anlatabiliyoruz. Daha önce kullanmak zorunda kaldım. Polis yaklaşık 5 dakika sonra evime geldi ve sorunu çözdüler. Kadınlara tavsiye ediyorum" diye konuştu.

KADES tanıtımında bazı erkekler 'Kadına el kalkamaz' dövizi ile fotoğraf çektirip, destek verdi.