Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1157
ALTIN
488.206
DOLAR
7.9066
STERLİN
10.2622
EURO
9.3215
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Son Dakika
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Rusya gerilime el attı
Son Dakika
Rusya gerilime el attı
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 6 ilin sağlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin'

ÇUKUROVA Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığının Japonya'da tüketildiğini, ancak bu durumun Türkiye'de de tüketilebilir anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunarak, "Onların denizlerinden çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca, orada bu balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyorlar. Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin" dedi.

09 Ekim 2020 Cuma 09:04
2 Okunma
'Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin'

Doğal yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balıkları Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldikleri Akdeniz ve Ege'de sıklıkla görülmeye başladı. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığı türleriyle ilgili araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, son dönemlerde özellikle Akdeniz'de sıklıkla görülen ve deniz popülasyonunu tehdit eden balon balığına karşı vatandaşları uyardı. Yakalanan balon balıkların kesinlikle tüketilmemesini aktaran Köşker, "Akdeniz Denizler Toksin Araştırma Grubu olarak ülkemizde yaygın olan 4 balon balığının türünü belirledik. Bu tür zehir ve toksin düzeyini araştırdık ve insan için ciddi zehir miktarı olduğunu saptadık. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

Balon balığının bazı ülkelerde tüketildiğini söyleyen Köşker, "Balon balığının zehri dünyada bilenen en belirgin denizsel zehirdir ve panzehiri yoktur. Japonya'da bu balıklar yeniyor diye bir şehir efsanesi var. Onların denizlerinde çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca orada balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık bir eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyor. Tekrar ediyorum bu balık bizim ülkemizdeki çıkan balıklardan farklı bir tür" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su ürünleriBalıkBalon BalığıDoç. Dr. Ali Rıza KöşkerZehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
Maraş’taki otellerde Kıbrıslı Türklerin gasp edilmiş hakları var
Maraş’taki otellerde Kıbrıslı Türklerin gasp edilmiş hakları var
Yazı tahtaları evlere girdi, uzmanlar tebeşire karşı uyardı
Yazı tahtaları evlere girdi, uzmanlar tebeşire karşı uyardı
Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu
Otellerde Türk misafire HES kodu zorunluluğu
Masadan neden kaçıyor?
Masadan neden kaçıyor?
Kafkasya Bilmecesi
Kafkasya Bilmecesi
Amreyev'den 3 Ekim mesajı
Amreyev'den 3 Ekim mesajı
İstanbul’da Çin’in Doğu Türkistan’ı işgali protesto edildi
İstanbul’da Çin’in Doğu Türkistan’ı işgali protesto edildi
Ermeni-Azerbaycan savaşının sebepleri ve küresel aktörlerin rolü
Ermeni-Azerbaycan savaşının sebepleri ve küresel aktörlerin rolü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma