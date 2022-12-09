Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.884,32
ALTIN
1.076,90
DOLAR
18,65
STERLİN
22,87
EURO
19,74
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

Geceleri yola çıkan ve araç altında kalan hayvanların neden olduğu kazalarının sayısındaki artış, jandarmayı harekete geçirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, geceleri kara yollarında bu tür kazaları önleyecek 'Reflektörlü Küpe' projesini geliştirdi. Hayvanların kulaklarındaki küpelere takılan reflektör uygulamasını geliştiren jandarma, ilk denemeyi kentte gerçekleştirerek olumlu sonuç aldı. Jandarma, örnek projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi

09 Aralık 2022 Cuma 10:44
Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

Türkiye genelinde son yıllarda kara yoluna çıkarak araçların altında kalan küçükbaş ve büyükbaşların ölmesiyle sonuçlanan sürü kazalarının önüne geçmek isteyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 'Reflektörlü Küpe' projesi geliştirdi. Küçükbaşların kulaklarındaki küpelere takılan reflektörler ve çobanlara dağıtılan gece karanlığında sürücülerin rahat görebilmelerini sağlayan reflektör yelekler, özel uygulamayla ilk kez denendi. Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde yapılan ilk uygulamada sürücülerin hem küçükbaş sürüsünü hem de çobanları fark ettikleri gözlendi. Gece saatlerindeki uygulamayı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Projeyle ilgili sürücülerden olumlu dönüş alınırken, bölge çobanları da sürü kazaları nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğünü belirterek, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Jandarma Komutanlığı, örnek projesini Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi. 

Bölgede çobanlık yapan Adem Kirt, "Hayvanlarımız yollardan geçerken, kulaklarındaki reflektörler araçların farlarıyla parlıyor. Araç sürücüleri de yolda hayvan sürüsü olduğunu fark ediyor. Biz çobanlara da yelek dağıttılar. Sürücüler yolda bizi de fark edebiliyor. Projenin Türkiye geneline yayılması çok önemli" dedi.

Çoban Bekir Kirt ise "Jandarmanın geliştirdiği proje biz çobanları ve hayvanlarımızı kazalardan kurtaracak. Jandarma ekipleri koyunlarımızın kulaklarına reflektör yapıştırdı. Denemek için kara yoluna çıkardık ve faydasını gördük. Araçların farları sürüdeki reflektörleri parlatıyor ve sürücüler yolda hayvan sürüsünün olduğunu fark edebiliyor. Bu projeyle hayvan kazalarının önüne geçilebilir" diye konuştu. 

Otomobil sürücüsü Ömer Ay da "Kara yolunda otomobilimle gelirken sürüyü parlamalardan dolayı fark ettim ve yavaşladım. Hayvanlar ve çobanlar için çok faydalı bir proje. Böyle bir uygulamayı ilk kez gördüm. Daha önce bu bölgede sürü kazaları yaşanmıştı. Bu tür kazaların önüne bu projeyle geçilebilir. Bu sistem yayılmalı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaReflektörYolGeceHayvanKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kirliliğin arttığı akarsularda alabalık türleri azalıyor
Kirliliğin arttığı akarsularda alabalık türleri azalıyor
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aşırı avlanma Karadeniz'de deniz salyangozu stokunu yüzde 20 azalttı
Aşırı avlanma Karadeniz'de deniz salyangozu stokunu yüzde 20 azalttı
Bakan Kurum: Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı 
Bakan Kurum: Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı 
Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti
Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti
'Terörle mücadelede Avrupa ve ABD, yükümlülüklerini yerine getirmiyor'
'Terörle mücadelede Avrupa ve ABD, yükümlülüklerini yerine getirmiyor'
Naci Görür: Türkiye’de hiçbir kurum depreme hazır değil
Naci Görür: Türkiye’de hiçbir kurum depreme hazır değil
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
MİT, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول