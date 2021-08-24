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Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla birlikte 4 tuğgeneral ve 4 albay emekliye sevk edilirken 15 general ve albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

24 Ağustos 2021 Salı 09:17
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Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA,(DHA)

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır, 30 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere; Albaylar Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2803 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi gereğince emekliliğe sevk edildi.

15 GENERAL VE ALBAY TERFİ ALDI

Karara göre, Korgeneral Ali Çardakcı Orgenerallik rütbesine, Tümgeneral Halis Zafer Koç Korgenerallik rütbesine terfi ettirildi. Tuğgeneraller Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi, Ali Doğan Tümgenerallik rütbesine terfi ettirilirken, Albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkçıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı, İbrahim Güven 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereğince Tuğgenerallik rütbesine terfi oldu. Kararın 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca;  Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 28 general ve 32 subayın görevleri ise, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince değiştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteJandarmaTerfiTayin
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