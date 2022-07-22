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Jandarma Genel Komutanlığı'na 2 yeni nesil asayiş botu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN-35’in 6'ncı ve 7'ncisi, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:15
Jandarma Genel Komutanlığı'na 2 yeni nesil asayiş botu

Tasarımı ve imalatı yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 adet verilmesi planlanan yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN-35'in 6'ncı ve 7'ncisi, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Yüksek süratteki manevra kabiliyeti ve ileri denizcilik özelliği ile yapılan testlerden tam not alan, 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğindeki ASBOT KN-35, asayişin denizlerde de sağlanması için göreve başladı.

GÖL, AKARSU VE DENİZLERDE ÇALIŞABİLECEK

Çift stepli kayıcı gövde yapısına sahip olan, gelişmiş kompozitten vakum infüzyon teknolojisi ile üretilen ASBOT KN-35, tam yolda giderken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandı. Jandarmanın ihtiyaçları gözetilerek göl, akarsu ve denizlerde de çalışabilecek şekilde dizayn edilen ASBOT KN-35, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knota sürate çıkabiliyor. Botun tekne yapısının klasik üretim yöntemlerinden farklı olarak stepli tekne dizaynıyla inşa edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıASBOT KN35BotAsayişEmniyetPolisSahil Güvenlik
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