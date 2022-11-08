Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.369,86
ALTIN
999,52
DOLAR
18,61
STERLİN
21,36
EURO
18,61
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TOKİ'den iş yeri satışı
TOKİ'den iş yeri satışı
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir-Selanik seferlerine '10 Kasım' yoğunluğu

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında ticaret ile turizmin geliştirilmesi için başlatılan İzmir-Selanik feribot seferlerinde, '10 Kasım' yoğunluğu yaşanıyor. İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde, doğduğu evde anmak için Selanik-İzmir feribot seferlerine rezervasyon yaptırdı. Feribotta yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı.

08 Kasım 2022 Salı 10:44
İzmir-Selanik seferlerine '10 Kasım' yoğunluğu

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında başlayan seferler kapsamında ilk feribot, 11 Ekim'de İzmir'e geldi. Levante Ferries şirketine ait 'Smyrna di Levante' adlı feribotun, ilk seferinde 119 yolcu, 5 araç, 2 TIR ve 1 motosiklet yer aldı. İzmirliler, kasım ayında Selanik-İzmir feribot seferlerine ayrı bir ilgi gösterdi. İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde, doğduğu evde anmak için Selanik-İzmir feribot seferlerine rezervasyon yaptırdı. Anma öncesi son sefer olan 8 Kasım saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e hareket edecek olan feribotta yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı. 948 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribota, 689 kişi rezervasyon yaptırdı.

'YOĞUN BİR TALEP ALIYORUZ'

10 Kasım'a yönelik İzmir'den Selanik'e yoğun bir talep geldiğini belirten şirket ortağı ve İzmir temsilcisi Serap Biçer, "İzmir'e yerleşmiş olan hatta İstanbul'daki acentelerden rezervasyonlarımızı tamamladık. 8 Kasım'da saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e yola çıkacak olan gemimizde 446 satışlı bilet, 243 acentelerdeki rezervasyon ile toplam 689 kişi rezervasyon yaptırdı. Yolcu taşıma anlamında yüzde 70'in üzerinde doluluk oranını yakaladık. Oldukça yüksek talep olduğunu gördük. Gelecek dönemde de bunun artacağını düşünüyorum. 10 Kasım'da Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret edip, Selanik'i görmek isteyen çok sayıda insan var. Turizm acentelerinden paket programlar konusunda yoğun bir talep aldık" dedi.

TİCARİ TIR TAŞIMACILIK ARTTI

Selanik-İzmir hattında 10 Ekim'de başlayan ilk sefere göre ticari anlamda TIR sayılarında artış olduğunu da ifade eden Biçer, "10 Ekim'de Selanik'ten yola çıkan gemimiz, 11 Ekim sabahı İzmir Alsancak Limanı'na geldiğinde yaklaşık 70 yolcuyla gelmişti. 5 tane TIR, 7- 8 tane de araç vardı. O günden bu yana ticari anlamda yüksek montajlı bir talebin olduğunu gördük. Seferlerde TIR sayılarımız 30-35'in altına inmiyor. 8 Kasım'da İzmir'den Selanik'e hareket edecek olan feribotta 54 araç var ve bunların 37'sini TIR oluşturuyor. Bireysel tarafta da özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimizin Alsancak'a yoğun talebiyle karşılaştık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanSelanikİzmirSelanik Feribot Seferleri10 KasımMustafa Kemal Atatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emlakçılar odası ve hukukçulardan 'alt kiralama' uyarısı 
Emlakçılar odası ve hukukçulardan 'alt kiralama' uyarısı 
MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri'nden 'Azerbaycan'ın Zafer Günü' kutlaması
Dışişleri'nden 'Azerbaycan'ın Zafer Günü' kutlaması
Hakkari'de askeri helikopterle dağlara, teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapılan bildiri atıldı
Hakkari'de askeri helikopterle dağlara, teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapılan bildiri atıldı
Avukatlık bürolarından arayıp dolandırıyorlar; 7 güne dikkat 
Avukatlık bürolarından arayıp dolandırıyorlar; 7 güne dikkat 
15 yaş altındakiler skuter yasağını ön ödemeli banka kartlarıyla aşıyor
15 yaş altındakiler skuter yasağını ön ödemeli banka kartlarıyla aşıyor
SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı
SAK Timi, 20 metre derinlikteki tabancayı, 5 dakikada tespit edip su yüzeyine çıkardı
Bursa’da, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı
Bursa’da, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu': 95 gözaltı
Madenci sendikasında ilk kez bir kadın başkan seçildi
Madenci sendikasında ilk kez bir kadın başkan seçildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول